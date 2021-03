Oceláři šli v pátek na ledě Mladé Boleslavi do akce jen 24 hodin po čtvrteční dohrávce v Litvínově. V úvodu to ale vůbec znát nebylo, měli lepší pohyb a dokázali dát i první gól utkání. Už ve čtvrté minutě v signalizované výhodě nabil Freibergs na levý kruh Martinu Růžičkovi a ten se z voleje trefil přesně.

Boleslav se do zápasu dostávala postupně, ale během druhé poloviny úvodních dvaceti minut předvedla luxusní obrat. Po přímočaré akci a kolmici Kousala se šikovným zakončením prosadil Ondřej Najman, krátce po něm pak David Šťastný projel po pravé straně až před branku Kacetla a neomylně zakončil.

Do kabin se nakonec šlo za dvoubrankového vedení Boleslavi, protože po rychlém kontru a nesobecké nahrávce Flynna se podruhé v duelu trefil Najman. A náskok Bruslařů ve třetí části ještě o kousek povyrostl, už na 4:1 dával v přesilové hře Adam Zbořil. Ten měl jednoduchou úlohu, po ráně Jääskeläinena a dorážkách Kotaly střídající gólman Štěpánek neudržel puk a Zbořil zakončoval zblízka do prázdné.

Třinečtí se ale nenechali zahanbit a dokázali snížit. Minutu a čtvrt před druhou sirénou Adámek ukázal šikovné ruce a po hbitém manévru mezi kruhy nahrál doprava na Erika Hrňu, který ze snadné pozice do odkryté sítě snížil.

A Třinec se v poslední třetině dostal na kontakt. Gól na 3:4 vsítil parádní dělovkou od modré čáry nejproduktivnější extraligový bek Martin Gernát. Srovnat už ale hosté nestihli – i proto, že v závěru se nechal za zbytečný faul vyloučit Rodewald a půl minuty před koncem skončil zápas i pro kanonýra Růžičku, který vyfasoval osobní trest za nesportovní chování.

Bruslaři zápas dovedli do vítězného konce, uspěli ve třetím z posledních čtyř zápasů a definitivně si pojistili třetí místo v extraligové tabulce. V posledním kole je čeká výjezd na led nejlepšího týmu letošní sezony – zajíždí na Spartu, které pomohli vítězstvím nad Třincem k zisku Prezidentského poháru.

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): "Konečný výsledek pro nás samozřejmě není dobrý. I přes zlepšený týmový výkon se nám v první třetině nepodařilo udržet vedení a inkasovali jsme tři laciné branky. Hráči pak zabrali, dali dva góly, utkání se zdramatizovalo. Nakonec jsme přišli o šanci faulem na brankovišti, který nás stál přesilovou hru a odvolání brankáře. Samozřejmě nás to mrzí, ale pokračujeme dál, v neděli máme další zápas, ten určitě budeme chtít zvládnout."

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): "Paradoxně si myslím, že v první třetině jsme určitě nebyli lepší. Byli jsme ale produktivnější, a díky té produktivitě a brankáři jsme vedli 3:1. Hlavně hra v obranném pásmu se nám moc nelíbila. Druhá třetina z naší strany byla dobrá, potvrdili jsme to strašně důležitým gólem v přesilovce. Hráči výborně clonili před brankářem, byl z toho krásný gól. Za stavu 4:1 jsme začali občas dělat trošku kraviny a Třinec je strašně silné mužstvo, takže nás za to potrestal. Ve třetí třetině jsme to zvládli docela dobře takticky a výsledek jsme si pohlídali."

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

(hráno v Mladé Boleslavi)

Branky a nahrávky: 4. Martin Růžička (Freibergs, M. Adámek), 39. Hrňa (Marcinko, Kurovský), 47. Gernát (M. Doudera, M. Stránský) – 11. Najman (P. Kousal), 15. Šťastný (Kotala, J. Růžička), 17. Najman (Flynn), 31. A. Zbořil (Kotala, Jääskeläinen). Rozhodčí: Hradil, Úlehla – Frodl, Kis. Vyloučení: 3:2. Vyšší tresty: 1:0. Využití: 0:1. Bez diváků.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (21. Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček – M. Stránský, Rodewald, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Chmielewski – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Bernad, Fillman, Dlapa, Pláněk, Moravec – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský.