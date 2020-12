Devětadvacetiletý útočník působí v české nejvyšší soutěži druhým rokem. Zatímco minulou sezonu oslnil extraligu v dresu Zlína a ve 42 zápasech pobral celkem 30 bodů, letos to taková sláva nebyla. Po letním přestupu do Pardubic se mu nedařilo a klub s ním před Vánoci rozvázal kontrakt.

V aktuální sezoně naskočil Claireaux v dresu Dynama do 23 zápasů s hubenou bilancí jednoho gólu a tří asistencí. Teď je před ním nová výzva, v Mladé Boleslavi podepsal smlouvu do konce ročníku a vzhledem k aktuálním absencím v boleslavské ofenzivě se dá čekat, že prostor dostane.

„O Valentina jsme měli zájem už v létě, nakonec ale zamířil do Pardubic. Jsme rádi, že to vyšlo teď. Věříme, že především díky svému skvělému bruslení zapadne do našeho týmu i stylu hry, a to hlavně poté, co odešel Radim Zohorna a zranil se Adam Zbořil,“ řekl sportovní ředitel Bruslařů Václav Nedorost klubovému webu.

Před Českou republikou působil Claireaux na klubové úrovni doma ve Francii a ve Finsku. Má i bohaté zkušenosti s mezinárodním hokejem – prošel mládežnickými kategoriemi francouzské reprezentace, od roku 2012 je stabilním členem mužského národního týmu a mimo jiné startoval i na pěti světových šampionátech nebo olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

S mladoboleslavským týmem trénovala nejnovější posila hned 25. prosince. A hned o den později si může připsat i první soutěžní start v zelenobílém – Bruslaři hrají na Štěpána v Plzni.