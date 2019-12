/FOTOGALERIE/ Diváci v Mladé Boleslavi viděli v posledním domácím zápase tohoto roku strhující podívanou. Navíc se sladkou vánoční tečkou. Bruslaři jim totiž nadělili dvoubodové vítězství nad brněnskou Kometou. Po základní hrací době byl stav zápasu 4:4, následné prodloužení rozhodl parádní sebevědomou akcí SuperMario (čti: Mario Lunter).

Tipsport extraliga: BK Mladá Boleslav - HC Kometa Brno | Foto: Jan Pavlíček

První třetina vůbec nenaznačovala, že ve Ško-Energo Areně bude k vidění devítigólový zápas. I když se hrál pohledný hokej s šancemi, skóre bylo bezbrankové. Více gólových šancí měli přeci jenom hosté z Brna. Druhá třetina měla všechno – góly, emoce na ledě i v hledišti. To když hostující příznivci předvedli nevhodnou pyro show a strkanici s pořadatelskou službou a následně i s těžkooděnci. Zajímavější věci se ale děly na ledě. Kometa šla do vedení, Boleslav otočila, ale Brno vyrovnalo. Z vyrovnání se ale neradovala dlouho, protože Boleslav poslal do vedení Najman. Za stavu 3:2 se šlo také podruhé do kabin.