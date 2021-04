„Hrozivý vstup, rozhodlo to celý zápas. Potom jsme se do toho trochu dostávali, ale začátek byl opět a zase špatný,“ kroutil hlavou obránce Bruslařského klubu David Bernad. „A je to už poněkolikáté. Každý lichý zápas tam nastoupíme jak lajdáci a tohle je výsledek,“ přizvukoval mu spoluhráč Jakub Kotala.

Stejně jako ve čtvrtek doma dostali Boleslavští branku už v šesté minutě – tentokrát se o ni zasloužil Martin Růžička, který mimo dosah svého jmenovce v mladoboleslavské brance tečoval Musilům pokus od modré čáry. Po úvodní trefě Třinec získal potřebnou půdu pod nohama a hrál sebevědomě.

Ve druhé části se potom duel definitivně zlomil. Nejprve v přesilovce navýšil po rychlé souhře a elegantním zakončení Petr Vrána, po vynucené přestávce způsobené výměnou plexiskla za jednou z branek potom využil parádní kolmý pas Adámka Michael Špaček a z úniku zvýšil už na 3:0.

„Dostali jsme je na koně. Takový zkušený tým jako Třinec to hraje, jak hraje, pohlídá si to. Odskočili nám druhým gólem a už jsme se tam těžko dostávali. Stálo to za prd,“ odtušil zklamaný Bernad.

Jemu a jeho spoluhráčům se nedařilo prolomit pevnou obranu Ocelářů. „Třinec má výborně hrající velké beky, naši útočníci se tam těžko dostávají,“ pokračoval šestadvacetiletý bek. A když už se Bruslaři přeci jen probili k brance, narazila na ve velké pohodě chytajícího Ondřeje Kacetla.

Třicetiletý brankář si v neděli poradil se všemi střeleckými pokusy Bolky a 22 úspěšnými zákroky si vysloužil čisté konto. Byla to jeho druhá nula v semifinálové sérii a celkem třetí v letošním play off.

„Nebyla síla, abychom zápas zvrátili. Byli jsme jednoznačně horší, nezasloužili jsme si vyhrát. Z naší strany tam nebylo nic, možná kromě Růži, co by nám dávalo šanci vyhrát. Zasloužená výhra Třince,“ přiznal Kotala a pochválil alespoň brankáře Jana Růžičku. Ani on ale Boleslavi k lepšímu výsledku nedokázal pomoci.

Bruslaři se po jednoznačné prohře dostali pod tlak. „Ale hraje se na čtyři vítězná utkání. Než nás porazí počtvrté, je to pořád otevřené. Jsme odhodlaní udělat maximum pro to, abychom se sem do Třince ještě jednou vrátili,“ burcuje David Bernad. Další pokračování řežby o finále je na programu hned v úterý na ledě Boleslavi.