Trenér Pavel Patera měl k dispozici kompletní kádr, který si – již tradičně – v premiéře otestoval led i výstroj. Nechyběly posily v čele s navrátilcem Markem Schwarzem, tréninková jednotka trvala zhruba hodinu.

„První trénink je vždycky o tom, že si hráči vyzkoušejí výzbroj, není to úplně na maximum, aby se nikomu nic nestalo. Je to spíš takové zapracování a myslím si, že to splňuje účel," řekl pro klubový web Mladé Boleslavi kouč Patera.

„Do začátku přípravy jsme kompletní a na nikoho nečekáme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ prozradil kormidelník zelenobílé party směrem k možnému doplnění týmu. „Pokud nebudeme konkurenceschopní, tak samozřejmě budeme chtít posílit, ale já si myslím, že máme už teď dost silný kádr,“ dodal.

Zápasové vytížení prubne Mladá Boleslav už v úterý 4. srpna, na domácí půdě vyzve v rámci Poháru Generali České pojišťovny Karlovy Vary.

Přípravná utkání Mladé Boleslavi (Pohár Generali České pojišťovny)

4. srpna, 17.00, Mladá Boleslav - Karlovy Vary

6. srpna, 17.00, Litvínov - Mladá Boleslav

11. srpna, 18.00, Liberec - Mladá Boleslav

13. srpna, 17.00, Mladá Boleslav - Liberec

18. srpna, 17.30, Karlovy Vary - Mladá Boleslav

20. srpna, 17.00, Mladá Boleslav - Litvínov