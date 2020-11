Už onen duel s Pražany proběhl v trochu zvláštním režimu, kvůli zdravotním indispozicím trenérů Rulíka a Patery vedli tým ze střídačky ‚náhradníci‘ Petr Haken, Václav Nedorost a Radim Vrbata. Jen tři dny po vítězném zápase potom Bruslařský klub na svých webových stránkách informoval, že testy odhalily v kádru několik pozitivních případů nákazy koronavirem.

Nemoc se nakonec napříč kabinou rozšířila dosti výrazně. „Podle toho, co jsme se tak bavili, jsou v celém týmu snad jen tři hráči, kteří si tím neprošli,“ uvedl Martin Ševc. On sám si nemocí prošel také. „Čtyři dny mi nebylo úplně nejlíp, pátý den už to bylo dobré,“ popsal, jak u něj onemocnění probíhalo.

Nařízenou karanténu strávil doma s rodinou a volný čas věnoval dětem, respektive jejich školním povinnostem. „Jelikož jsou děti školou povinné, tak to během dopolední dost bylo o škole. Dostali jsme úkoly na doma, dá se říct, že jsme najeli na distanční výuku o čtrnáct dní dřív. Letos mi připadá, že jsem spíš učitel než sportovec,“ líčí s nadsázkou zkušený zadák.

Po povinné desetidenní karanténě se mužstvo vrátilo k trénování. Během druhého říjnového víkendu stihli Bruslaři absolvovat dokonce i dvě tréninkové jednotky na ledě, pak ale kvůli zpřísňujícím se opatřením museli z haly ven. Na přilehlém parkovišti rozestavěli stanoviště jako v posilovně a pod širým nebem pracovali na fyzičce.

Zpátky na led se dostali až o další týden později. Nebylo to však doma v boleslavské aréně, nýbrž v Dobříši na nekrytém kluzišti. I tak je to pro Bruslaře vítaná novinka. „Ten led se prostě nedá nahradit ničím. Je stěžejní, navíc v této době, když by pomalu vrcholila sezona,“ pochvaluje si Martin Ševc možnost trénovat na dobříšské ledové ploše.

Hřiště bez střechy je samozřejmě náchylné na povětrnostní vlivy. Počasí však boleslavským hokejistům zatím přeje. Jen ve čtvrtek museli plánovaný dopolední trénink kvůli dešti přeložit na odpoledne. Ze stejného důvodu je také plocha o něco méně kvalitní. „Kvalita není jako v halách, navíc v tomhle období, kdy zima ještě není. Není to hladké zrcadlo jako na zimákách, ale s tím se musí počítat,“ hlásí Martin Ševc.

Společně se svými spoluhráči kromě tréninkových jednotek na ledě dál pokračuje v kondiční přípravě. Komplikací podle něj je, že hráči sami neví, na co se vlastně chystají. „Nemáme signály, kdy by se mohlo zase hrát. Nevíme, jestli budeme hrát za týden, za měsíc, za tři měsíce,“ říká devětatřicetiletý kapitán boleslavských hokejistů.