Na gól se v úvodní třetině této série čekalo marně. Více ze hry měli domácí Oceláři, kteří měli i několik nebezpečných šancí. Všechny ale pokryl brankář Růžička – hned po pěti minutách vyčapal zakončení svého jmenovce v červeném dresu, potom si poradil i se střelami Rodewalda, Kovařčíka i kanonýra Stránského.

Za Boleslav zahrozil Šťastný, po jehož akci se za dorážkou marně natahoval Kotala. Po chybě Kundrátka prověřil Kacetla zblízka taktéž hostující útočník se jmenovkou Stránský na zádech. A dobrou šanci měl v přesilovce Claireaux, jeho ránu ovšem třinecký brankář zastavil. Celkově vzato ale Bruslaři s početní výhodou nenaložili dobře, a byli za to později potrestáni.

Zatímco Boleslav dvouminutovku ve vyšším počtu hráčů nezvládla, tak Třinec trestal. Ve druhé části totiž Středočeši trochu upustili na disciplinovanosti a čelili několika oslabením. Chvilku dokonce museli hrát ve třech proti pěti – a Oceláři si s dvojnásobnou početní výhodou poradili na výbornou. Rozborku domácí obrany načal Hrňa nahrávkou na Vránu a ten nabil napříč brankovištěm do prázdné Martinu Růžičkovi.

Tři a půl minuty nato domácí celek navýšil vedení. Znovu to bylo v přesilovce, tentokrát ale v tradiční pět na čtyři. Růžička nahrál na modrou Freibergsovi, jehož střílenou nahrávku usměrnil za záda nic nevidícího boleslavského gólmana Růžičky Michal Kovařčík, pro kterého to byl pátý gól v play off.

Pak zazvonily na obou stranách brankové konstrukce. Nejprve orazítkoval v další přesilovce Špaček břevno boleslavské branky, potom zastavila tyčka ránu Zbořila po rychlém brejku v kombinaci se Šťastným.

Hned v úvodu třetí části došlo na další vzájemný souboj Růžičků, domácího kanonýra tentokrát boleslavský gólman předčil. V přesilovce mohl snížit Flynn, který dostal dobrou nahrávku do poloprázdné branky, byl ale v těžké pozici a nestihl pořádně zakončit.

Fantastický zákrok vytáhl v polovině třetiny Kacetl, který se bleskově přemístil proti Kousalově zakončení po pasu napříč brankovištěm. Ve zbylém průběhu utkání už se nic podstatného nestalo. Třinečtí si v pohodě pohlídali komfortní náskok a vykročili do boje o finále výhrou 2:0.

Boleslav ale musí neúspěch rychle hodit za hlavu – semifinále pokračuje hned v neděli, tentokrát bude úvodní buly hozeno v 17 hodin.

Ohlasy trenérů

Václav Varaďa (Třinec): „Byl to zápas hodný semifinále, jsme hrozně rádi za dnešní výhru. Vždy je důležité, když se podaří vykročit do série správnou nohou. Zítra je ale nový den a věřím, že znovu uspějeme.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „V začátku zápasu měl Třinec více ze hry. Úvodní tlak jsme ustáli, myslím si, že to pak bylo vyrovnané. Bohužel ve druhé třetině rozhodla naše nedisciplinovanost. Hráli jsme proti Třinci dvakrát oslabení tři proti pěti a jedno dlouhé ve čtyřech, to si v dalších zápasech téhle série nemůžeme dovolit. Třetí třetina byla slušná, bohužel jsme gól nedali. Musíme se poučit z našich chyb, sami víme, že to nebylo stoprocentní a máme na čem stavět.“

HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 26. Martin Růžička (P. Vrána, Hrňa), 29. M. Kovařčík (Freibergs, Martin Růžička). Rozhodčí: Jeřábek, Hejduk – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Bez diváků.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – Gernát, M. Doudera, Jaroměřský, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Marcinko, Kurovský – Rodewald, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák – O. Kovařčík.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Moravec, Pláněk, Bernad, Fillman, Dlapa – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal.