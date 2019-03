Podruhé se jim to nepodařilo. Hokejisté BK Mladá Boleslav ve čtvrtém zápase čtvrtfinále extraligy nenavázali na nedělní výhru nad vítězem základní části z Liberce a připsali si porážku 2:3. Ve středečním zápase na domácím ledě tak budou mít Bílí Tygři mečbol na ukončení série.

Domácí šli stejně jako v neděli v utkání do vedení. V úvodní třetině se jako první prosadil probuzený střelec Martin Procházka. Stejně jako v nedělním zápase dokázali ještě v první periodě hosté vyrovnat, když se prosadil Marek Kvapil. Na rozdíl od neděle, si ale Bruslaři vedení zpět nevzali.

Naopak. Po strhujícím průběhu vyrovnaného zápasu přišla osudová 52. minuta. V ní dokázali Tygři překonal gólmana Krošelje hned dvakrát. Nejprve procestovalo až do branky Havlínovo nahození od modré, za 45 vteřin slovinského brankáře Mladé Boleslavi prostřelil Vlach a zdálo se být rozhodnuto.

Bruslaři si však vzali k srdci předzápasový transparent domácího kotle, na němž stálo: „Nikdy se nevzdáme!“ A nevzdali se. Více jak tři minuty před koncem sáhli ke hře bez brankáře a před gólmanem Willem roztočili skvělé představení, ze kterého přišlo snížení po teči Davida Šťastného. Stav 2:3 a do konce zápasu zbývalo ještě 103 vteřin. Obzvláště ty poslední pak stály za to. Willa nejprve málem přes celé kluziště načapal na švestkách Kotvan, pak přišel obrovský tlak. V něm dvakrát poskakoval puk jenom těsně kolem liberecké svatyně, do ní se však nakonec potřetí nedostal.

Vyprodaná Ško-Energo Arena pak vyprovázela domácí Bruslaře i po porážce 2:3 hromovým potleskem. Série se teď stěhuje na sever Čech, kde ji budou chtít Tygři také ukončit. Bruslaři samozřejmě mají přání opačné. V případě jejich výhry se pak bude v Mladé Boleslavi hrát hned v pátek.

„Byl to naprosto vyrovnaný zápas, šance padesát na padesát po celou dobu zápasu. My jsme z tlaku dali první gól a pak i ten rozhodující. Soupeř je nedal a to nakonec rozhodlo," řekl k zápasu hostující kouč Filip Pešán.

Domácí Miloslav Hořava dodal: „Byl to skvělej zápas, jsem z toho prostě nadšený. Z obou stran to byl výborný hokej, strašně se mi to líbilo. Nakonec musel jeden tým vyhrát, takový sport je. A my to dnes nebyli.“

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 2:3

Branky a nahrávky 12. Procházka (Klepiš, Kotvan), 59. Šťastný (Kurka) – 19. Kvapil (Filippi, Šmíd), 52. Havlín (Birner, Ševc), 52. Vlach (Krenželok). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Gebaurer, Lederer. Vyloučení: 2:4 navíc Zohorna (MB) 10 minut OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 4200 (vyprodáno).

Mladá Boleslav: Krošelj – Němeček, Kovačevič, Kotvan, Kurka, Hrdinka, Pláněk, Drtina – Skalický, Klepiš, Vondrka – Procházka, R. Zohorna, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.

Liberec: Will – Derner, Kolmann, Šmíd, T. Hanousek, Ševc, Havlín, Doherty – Birner, L. Hudáček, Ordoš – M. Kvapil, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, Redenbach, Valský.