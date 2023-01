Nejen nový trenér, ale také další hráčské výměny mají pomoci k bodovému procitnutí hokejistů Mladé Boleslavi. Aktuálně dvanáctý celek extraligového pořadí získal zkušené útočníky Daniela Přibyla a Davida Dvořáčka z pražské Sparty, na stejnou adresu naopak uvolnil Pavla Kousala. Jakub Kotala pak odchází hostovat do Vítkovic.

Zatímco jméno nového kouče vedení Bruslařského klubu den po odvolání Ladislava Čiháka ještě neoznámilo, došlo na další škatulata na hráčské soupisce. Především předčasný odchod Pavla Kousala, který ve městě škodovek strávil téměř šest sezon, budí mezi příznivci boleslavského klubu emoce. Čtyřiadvacetiletý útočník je totiž s deseti góly a dvanácti asistencemi nejproduktivnějším hráčem mužstva.

„Dlouhodobě máme problémy na centru. Potřebovali jsme nutně nějakého přivést a pokud to měl být zároveň kvalitní centr, museli jsme něco obětovat,“ vysvětluje sportovní ředitel Martin Ševc pro mnohé fanoušky nepochybně překvapivý fakt v podobě odchodu nejproduktivnějšího útočníka Pavla Kousala. „Pavel u nás po sezoně už působit nebude, nový kontrakt podepsal právě se Spartou, takže jsme jen uspíšili něco, k čemu by stejně došlo,“ dodává.

Pavel Kousal je natolik „velkým artiklem“, že Bruslaři chtěli ještě jednoho hráče. Tím se stal David Dvořáček. „U obou počítáme s tím, že nám pomůžou především s ofenzivní hrou,“ říká Martin Ševc.

Pavel Kousal tak v Mladé Boleslavi odehrál necelých šest sezon, k Bruslařům přišel ještě coby junior z rodné Jihlavy. „Kousymu děkujeme za všechnu odvedenou práci. Nebylo jí málo. Přejeme mu hodně úspěchů a zdárný posun v kariéře a věříme, že se někdy v budoucnu naše cesty třeba ještě spojí.“

David Dvořáček je odchovanec sparťanského hokeje. V Holešovicích strávil svá dorostenecká léta, před sezonou 2010/2011 se rozhodl zkusit štěstí ve finské Tappaře Tampere. Loňskou sezonu odstartoval hostováním na Kladně, posléze ale následoval opět návrat do Sparty. Dvořáček vyniká zejména svou zarputilostí a pečlivou defenzivní činností.

Daniel Přibyl začínal s hokejem v Písku, kde se také narodil. V roce 2009 si jeho talentu všimla Sparta a přetáhla ho do svého dorosteneckého výběru. V sezoně 2010/2011 poprvé nakoukl do A týmu Sparty, kde odehrál tři střetnutí. První body a první gól mezi seniory si připsal během play out, které následovalo po zpackané základní části. V létě 2016 se rozhodl odejít poprvé v kariéře do zahraničí a zamířil do zámoří. Bojoval o místo u Calgary Flames, se kterými podepsal smlouvu, nakonec ale sbíral starty pouze na farmě Stockton Heat. Přibyla následně začaly trápit zdravotní problémy a čtyři dlouhé sezony vůbec nehrál. O to fantastičtěji působí jeho loňský návrat na extraligová kluziště, kam se dokázal po tak dlouhé přestávce vrátit.

Co se Jakuba Kotaly týče, tak o něj Vítkovice stály dlouhodobě. „Jejich zájem o Ketyho evidujeme už nějakou dobu. A jelikož se nám teď nově příchozími zaplnily útočné řady, je jasné, že na někoho by prostor nezbyl. Rozhodli jsme se jej proto uvolnit,“ popisuje Ševc. I jemu sportovní ředitel Bruslařů přeje jménem klubu další úspěšné hokejové kroky.