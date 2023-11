Boleslav po domácí porážce s lídrem extraligy padá opět na poslední místo v tabulce. Kladno totiž veze bod z Třince.

Tipsport extraliga, 23. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice | Foto: Jan Pavlíček

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli ve 23. kole extraligy s vedoucími Pardubicemi 1:4 a klesli zpět na poslední místo tabulky, které opustili po nedělní výhře v Kladně. Bruslařský klub si doma připsal osmou porážku z posledních devíti duelů. Ve vzájemných duelech s Dynamem neuspěl popáté za sebou.

Předposlední Boleslav se do souboje s prvními Pardubicemi pustila bez bázně a v úvodní třetině byla k vidění vyrovnaná partie. Největší šanci měli přeci jenom hosté, když v 15. minutě ulej domácí obraně Lukáš Sedlák, ale na brankáře Růžičku si nepřišel. Boleslav následně nejvíc zahrozila v početní výhodě, ale Järvinen puk po Aaltonenově nabídce na brankovišti netrefil. I proto se šlo poprvé do šaten za bezbrankového stavu.

Do druhé třetiny nastoupil aktivněji favorit z Pardubic a byl odměněn první brankou, když Košťálkova dělovka skončila až za zády domácího brankáře. Boleslav vyrovnala ve 33. minutě a bylo to v přesilové hře. Will neviděl přes clonícího Skalického Aaltonenovu střelu. Dynamo si ještě do přestávky vzalo vedení zpět, když také při početní výhodě pálil nechytatelně Říčka.

„Po špatném vstupu do zápasu byla nakonec první třetina vyrovnaná. Ve druhé jsme ale měli výpadek, ale pomohli jsme si přesilovkou, ale Pardubice nás hned potrestaly v jejich výhodě. Pak jsme měli dvě nebo tři šance na vyrovnání,“ komentoval první dvě třetiny za domácí střídačku asistent David Havíř.

Ve třetí třetině se domácí nevzdávali a pokoušeli se o vyrovnání, ale při jejich šancích byl vždy připravený Roman Will v brance hostů. Místo srovnání ale přišla tři minuty před koncem pojistka na druhé straně. Kousal si vyměnil puk se Zohornou a pohodlně zasunul puk do branky. Boleslav se ještě pokusila o zvrat při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze další gól Pardubic. Do odkryté klece se prosadil Mandát.

„Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů. Známe ale sílu Pardubic, které už si to pak dohrály do konce. Od nás to byl dobrý výkon, ale nebereme ani bod,“ dodal kouč Havíř.

Zdroj: Jaroslav Bílek

„Na zápas jsme se poctivě připravovali a já musím kluky pochválit za tři body. Boleslav se v posledních zápasech prezentovala velice dobře a brala i nějaké body. Do utkání jsme vstoupili slušně a v první třetině jsme měli opticky navrch. Ve druhé třetině nám pomohl první gól a byla škoda, že jsme nepřidali další. Výsledek ve finále neodpovídá dění na hřišti, ale dali jsme góly, když jsme je potřebovali. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě, Boleslav jsme ve třetí třetině nepouštěli do žádných vážnějších šancí,“ řekl k zápasu trenér hostů Václav Varaďa.

BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 1:4

Branky a nahrávky: 33. Aaltonen (Pyrochta) - 24. Košťálek (Sedlák), 34. Říčka (Košťálek), 58 Kousal (T. Zohorna), 59. Mandát (Paulovič). Rozhodčí: Šír, Pilný – Kajínek, Klouček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2956.

Boleslav: J. Růžička – Pyrochta, Gewiese, Osburn, Jánošík, Pavlík, Čech, Bernad – Lantoši, Fořt, Skalický – Aaltonen, Järvinen, Suchý – Šmerha, Malát, Závora – J. Stránský, O. Roman, Dvořáček.

Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, Dvořák, Kolář, Vála – Hyka, Sedlák, Cienciala – Radil, T. Zohorna, Kousal – Kaut, A. Musil, Říčka – Paulovič, Poulíček, Mandát – Vondráček.