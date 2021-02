Boleslav šla do zápasu v kombinované sestavě s několika citelnými absencemi – obrana se musela znovu obejít bez Martina Pláňka a nově vypadl i Marek Hrbas, v elitní útočné formaci zase scházel Mário Lunter. Naopak po třech týdnech se vrátil Valentin Claireaux. A právě francouzský rychlík měl velký podíl na první brance utkání. Ta ovšem padla až ve druhé třetině – úvodní dějství skončilo 0:0.

Hned v úvodu utkání trefil břevno čerstvý reprezentant Oscar Flynn a gólem neskončily ani další slibné šance. Za domácí zahrozil nejvíce obránce Král, jehož přesilovková střela od modré čáry po dvou tečích proskákala těsně kolem tyče, na druhé straně zase z dorážky netrefil odkrytou část branky Allen.

V samém závěru úvodního dějství byl na čtyři minuty za vysokou hůl vyloučen domácí Trška a Boleslav nabídnutou šanci využila. Do konce trestu domácího beka zbývala necelá minuta, když Claireaux posunul z pravé strany puk pod sebe na Jakuba Strnada, který pohotově prostřelil Vejmelku.

Zakrátko navíc hosté přidali druhý úder, tentokrát ve vlastním oslabení. Bičevskis zpoza branky nabil na levý kruh Ondřeji Dlapovi, který tvrdou střelou pokořil domácího gólmana. A z podobného místa zvýšil v polovině druhé části už na 3:0 Adam Zbořil, který v rychlém kontru převzal pas od Šťastného a švihl puk kolem vyrážečky Vejmelky k zadní tyči. Šťastný oslavil jubilejní 300. zápas v extralize gólovou asistencí.

Jan Zachrla, HC Kometa Brno: "Věděli jsme o kvalitě soupeře, a že dává hodně gólů z brejků. Ve druhé třetině jsme některé situace špatně vyřešili a výsledek byl 0:3. Zápas jsme se snažili dotáhnout, v závěru jsme i snížili a měli nějaké šance a tlak, ale duel se zlomil ve druhé třetině, kde nám Boleslav utekla."



Pavel Patera, BK Mladá Boleslav: "Do zápasu jsme vstoupili dobře, myslím, že v první třetině jsme byli lepší, měli jsme lepší pohyb. Bohužel jsme nedokázali vstřelit gól a stav byl tak 0:0. S naší hrou jsme každopádně spokojení, náš první gól byl z přesilovky, což nás nakoplo, pak jsme se prosadili dokonce v oslabení, to je také pozitivní. První gól Komety byla naše chyba, měli jsme puk na holi, ale nedokázali jsme ho dostat z pásma. Domácí to dostalo na koně. Hlavně ve třetí třetině jsme se pak chvilkami zbytečně stahovali. Rozhodl gól na 4:2 od Dlapiče (Ondřej Dlapa, pozn. red.), který byl opravdu krásný. Ten konec z naší strany nebyl úplně ideálně sehraný takticky, ale naštěstí to pro nás dobře dopadlo."

Krošelj v brance Bruslařského kruhu držel čistý štít až skoro do konce druhé periody. Až v její poslední minutě si přes Dlapu udělal prostor Silvester Kusko a zblízka zametl puk pod betonem slovinského gólmana do sítě. Po čtyřiceti minutách tak Boleslav vedla v Brně 3:1.

Ve třetí třetině byla Krošeljova brána pod vytrvalým nátlakem domácího manšaftu. Boleslavský brankář si sice poradil s velkou šancí Valského, osm a půl minuty před koncem základní hrací doby ale kapituloval, když mezi obránci proskočil Petr Mueller a nechytatelně zavěsil nad rameno Slovince.

Kometa se sice tlačila za srovnáním, jenže inkasovala počtvrté. Opět měl v akci prsty Claireaux, který posunul doleva na Ondřeje Dlapu a ten se tvrdým golfákem opět z kruhu trefil podruhé v utkání.

Tři minuty před sirénou domácí odvolali Vejmelku a při hře v šesti dosáhli kýženého třetího zásahu. Od modré čáry propálil všechno před sebou Peter Trška. Brňané pokračovali ve hře bez gólmana i dál, inkasovali ale popáté. David Cienciala posunul touš ven z pásma a ten doklouzal až do prázdné domácí klece.

Boleslav tak z ledu Komety veze cenné tři body a zase se vrátila na třetí příčku extraligového pořadí. Další zápas ji čeká hned v neděli, a bude ze dvou důvodů pikantní – čeká ji domácí derby s Libercem, oba týmy si to navíc rozdají právě o třetí příčku v tabulce.

HC Kometa Brno – BK Mladá Boleslav 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 40. Kusko (Valský, Mueller), 52. Mueller, 59. Trška (Holland, Mueller) – 23. J. Strnad (Claireaux, Cienciala), 26. Dlapa (Bičevskis), 31. A. Zbořil (Šťastný, Šidlík), 57. Dlapa (Claireaux, Cienciala), 60. Cienciala (Dlapa). Rozhodčí: Pražák, Horák – Malý, Pešek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Bez diváků.

Brno: Vejmelka – F. Král, Zámorský, Holland, Trška, Gulaši, Svozil, Kučeřík – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Vincour, V. Němec, Klepiš – Plášek ml., Kusko, Schneider – Bondra, F. Dvořák, Valský.

Boleslav: Krošelj – Allen, Ševc, Bernad, Dlapa, Moravec, Šidlík, Klikorka – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal. – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.