Jako první se ve velké šanci ocitl domácí hokejista Zbořil, ale z mezikruží pálil jen do výstroje Marka Čiliaka. První branky se fanoušci Mladé Boleslavi dočkali v 17. minutě při přesilové hře. David Šťastný si najel od modré směrem k brance a přesnou ranou pod břevno otevřel skóre – 1:0.

Vedení bruslařů vydrželo až do druhé třetiny, ale do ní Středočeši vstoupili mizerně. Ve 25. minutě srovnal Zdeněk Doležal na 1:1, když z levého kruhu propálil vše, co mu stálo v cestě. O tři minuty déle bylo na straně Jihočechů ještě veseleji a znovu v tom měl prsty Doležal, který v přečíslení přihrál Suchánkovi a jeho střela do protipohybu Růžičky skončila v síti – 1:2.

Mladoboleslavští ale přišli za minutu a půl s rychlou odpovědí: Radim Zohorna zavezl kotouč do útočného pásma, kde ho přenechal Lunterovi, který se nemýlil – 2:2. Na konci třetiny ještě zlikvidoval Růžička šanci Českých Budějovic rychlým přemístěním betonu k tyči.

Třetí třetina rozhodla o úspěchu bruslařů. Jejich povedený výkon odstartovala branka z 50. minuty, kdy se radoval J. Stránský. Gól po souboji s Čiliakem musela potvrdit až trenérská výzva. V 56. minutě bylo skóre už 4:2, když Zohorna ukořistil puk na modré čáře, vybídl rozjetého Šťastného a ten se radoval podruhé v utkání. Definitivní tečku za zápasem udělal trefou do prázdné brány domácí Jakub Strnad, který uklidil nepovedený pokus gólmana Růžička – 5:2.

BK Mladá Boleslav – Madeta Motor České Budějovice 5:2 (1:0,1:2,3:0). Rozhodčí: Hodek, Kika – Ganger, Klouček. Branky a nahrávky: 17. Šťastný (Ševc, R. Zohorna), 29. Lunter (R. Zohorna), 50. J. Stránský, 56. Šťastný (R. Zohorna), 58. J. Strnad (J. Růžička) – 25. Z. Doležal, 28. Suchánek (Z. Doležal).



BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Krošelj) – Hrbas, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Šidlík – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Alderson, Zbořil, Jääskeläinen – Flynn, Cienciala, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.



Madeta Motor České Budějovice: Čiliak (Patera) – Pýcha, Plášil, Suchánek, Pavel, Vydarený, Slováček – Jonák, Prokeš, Beránek – M. Novák, Gilbert, Raška I – Indrák, Michnáč, Z. Doležal – Christov, Venkrbec, Holec – Karabáček.