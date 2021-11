Hokejisté Mladé Boleslavi slaví třetí výhru v řadě. V úterním zápase 21. kola extraligy doma udolali pražskou Spartu 3:2. Pražané naopak prodloužili sérii porážek už na sedm zápasů.

„Musím říct, že jsme dneska bojovali, bylo to vidět, že tam nechyběla snaha, nasazení a urputnost. Ale bohužel to nestačí. Nechci se vymlouvat na cokoliv jiného. Měli jsme špatný vstup do zápasu, ten nás stál hodně,“ hlásil po zápase, ve kterém všech pět gólů padlo v úvodní dvacetiminutovce, kouč Sparty Josef Jandač.

V sestavách obou týmu byly k vidění zajímavé jevy – zatímco Mladá Boleslav musela na křídlo čtvrté útočné formace nasadit beka Davida Bernada, Sparta vyslala do prvního extraligového zápasu kariéry v pozici startujícího brankáře Oldřicha Cichoně.

Ten musel hned v první minutě vytáhnout dva dobré zákroky proti šancím Valentina Cleirauxe. Ve třetí minutě však poprvé inkasoval, když nestačil na střelu zmiňovaného v útoku hrajícího obránce Bernada. Pro nahrávající Grima se Závorou šlo v obou případech o první extraligový bod v kariéře. O dvě minuty později přišel druhý gól Boleslavi, když mezi betony mířil přesně Najman. Záhy se urodilo ale také na druhé straně, když přesnou střelou zápěstím do horního rohu branky otevřel gólový účet hostů David Kaše. A hosté se dočkali srovnání stavu ještě v první třetině. Ve 13. minutě vyrovnal na 2:2 další povedenou ranou Thorell. Poprvé do kabin však šli s vedením přeci jenom Boleslavští, to když Pavel Kousal tečoval Pláňkovu dělovku od modré a puk se ještě odrazil od brusle Stránského.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme dva rychlé góly, což nám ale možná i trošku uškodilo. Pak jsme nepochopitelně začali stát ve středním pásmu, což po hráčích vůbec nechceme a ani to netrénujeme a byli jsme za to právem potrestáni. Šťastný gól na 3:2 nám ohromně pomohl,“ řekl boleslavský kouč Pavel Patera. A dodal: „Ve druhé třetině jsme přežili přesilovku Sparty, která byla ohromně silná a kterou tam kluci vyklekali a vylehali. Závěr byl už vyrovnaný. Byl to těžký zápas, jsme samozřejmě rádi za tři body.“

Bruslaře čekají v tomto týdnu ještě dva zápasy – v pátek jedou do Vítkovic, doma se představí v neděli od 16 hodin proti Českým Budějovicím.

BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 3:2

Branky: 3. Bernad (Grim, Závora), 5. Najman (Ševc), 19. J. Stránský (P. Kousal, Pláněk) – 6. D. Kaše (Chlapík), 13. Thorell (Řepík, Horák). Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Lučan, Kis. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2661.

Boleslav: J. Růžička – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík – Bicevskis, Fořt, Raška – Dufek, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Najman, P. Kousal – Grim, Závora, Bernad.

Sparta: Cichoň – Moravčík, Mikliš, Jurčina, Pavelka, Jeřábek, Dvořák, Polášek – Řepík, Horák, Thorell – Chlapík, D. Kaše, Konečný – Doležal, Zikmund, Prymula – Jandus, P. Hašek, Šmerha.