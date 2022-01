Krajská hygienická stanice nařídila z důvodu nákazy několika hráčů nemocí covid-19 A mužstvu BK Mladá Boleslav do středy 19. ledna karanténu. BK Mladá Boleslav tak nemůže nastoupit v pátek k utkání proti Karlovým Varům, v neděli na ledě Zlína a v úterý doma proti Kladnu. O náhradních termínech těchto zápasů se bude jednat.

Boleslavský klub to oznámil na svém webu několik hodin před plánovaným zápasem s karlovarskou Energií, který se měl hrát v pátek od 17.30 hodin.

V minulých dnech odkládal své zápasy ze stejného důvodu také třinecký klub, v karanténě jsou aktuálně také hokejisté českobudějovického Motoru.

Covid trápí také celky ve druhé české nejvyšší hokejové soutěži. Během pátečního odpoledne se nákaza prokázala také v týmech Vsetína a Ústí nad Labem. Rozpisu hokejistů Benátek nad Jizerou by se zatím pandemie dotknout neměla. V sobotu hrají Benátečané v Praze proti Slavii, hned v pondělí by pak měli přivítat Třebíč a ve středu zajíždí do Sokolova.