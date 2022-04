Změnu herního obrazu, charakterizovaného především bojem o každý centimetr ledu, nečeká ani hradecký forvard Petr Koukal: „Bude to vyrovnaná série, kde bude rozhodovat každý gól, každý detail. O ničem jiném to nebude, ale to jsou teď téměř všechny zápasy. Každý bruslí, dohrává, hraje dobře do obrany – o tom je play off.“

Čekatel Kousal dovršil obrat a Boleslav si veze remízový stav

Boleslav v sezoně nezářila, hlavně ve druhé polovině podávala i matné výkony a nic dobrého nevěstil ani odchod jednoho z koučů Pavla Patery. Ale v předkole mužstvo zabralo, vyřadilo pro mnohé jasně favorizovanou Plzeň a teď se pere statečně i s Hradcem, který hrál v sezoně v Česku nejlepší hokej. Tomu se říká pozvánka!