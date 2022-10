Bruslařům se možnost stanout na prvním místě skýtala už přesně před týdnem, v utkání ve Vítkovicích to ale nakonec nevyšlo. Tentokrát budou mít šanci, pokud porazí vyšším rozdílem Energii a utkání vedoucích Pardubic a třetích Vítkovic skončí dvoubodovou výhrou hostí. Všechny tři týmy by se tak srovnaly na šestnácti bodech a rozhodovalo by skóre - Dynamo má aktuálně 25:16, Bruslařský klub 19:12.