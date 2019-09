Do města aut přijeli úřadující šampioni, ale domácí tým se jich nezalekl a silného soka zdolal 4:3. Po divoké první třetině, v níž padlo hned pět branek, tempo zápasu trochu upadlo. Oba týmy také využily nového pravidla trenérské výzvy, nicméně ani v jednom případě tato novinka nevedla ke změně verdiktu rozhodčích.

Zápas zahájili aktivněji hosté, kteří se tlačili dopředu a už po minutě vedli. Na brankovišti se po Hrňově střele zorientoval Tomáš Marcinko a zblízka doklepl puk za záda Krošelje. „Musím říct, že jsme měli skvělý vstup do utkání, ta branka byla zasloužená. Měli jsme skvělý pohyb. Ten gól nám ale paradoxně ublížil do další fáze utkání. Nechali jsme si v první třetině dát tři laciné branky, které nás v konečném důsledku stály zápas,“ hodnotil začátek zápasu kouč Ocelářů Václav Varaďa.

Nedlouho po inkasovaném gólu se totiž hned dvakrát prosadili i domácí. V rozmezí dvou minut se nejprve krásně trefil Pavel Musil a po něm se mezi střelce zapsal i Ondřej Najman, který pohotově usměrnil Pláňkovu střílenou pobídku mezi nohy Bartošáka. Právě u druhé branky zkusil trenérský štáb Třince využít výzvy, jenže sudí při přezkoumání situace neodhalili žádné porušení pravidel.

„Pro nás bylo strašně důležité, že jsme se po tom nepovedeném začátku, kdy jsme inkasovali, vrátili do zápasu. Bylo strašně důležité, že jsme dali dvě branky a otočili to na 2:1,“ cenil si rychlého obratu trenér Bruslařů Radim Rulík.

Náskok domácího týmu ale už po minutě a půl smazal Patrik Hrehorčák, který si sjel před branku na nahrávku Vrány a usměrnil puk nad rameno boleslavského gólmana. Prvních osm minut tak přineslo hned čtyři branky, načež se dalších osm minut čekalo na další změnu stavu.

Necelé čtyři minuty před sirénou vrátil Bruslařům vedení Pavol Skalický, který po nejistém zákroku Bartošáka proti střele Vondrky uplatnil důraz na brankovišti a dorazil puk za čáru. „Pak jsme sice dostali, ale přesto jsme tu první třetinu vyhráli. To si myslím, že bylo pro další vývoj zápasu klíčové,“ pokračoval Rulík.

Do prostředí části už místo v brankovišti Třince zaujal Kváča. Ten odolával boleslavské ofenzivě, ale nakonec i on kapituloval. Až v samém závěru prostředního dějství ho po narážečce se Stránským překonal Ondřej Najman, který se tak radoval z druhé trefy v utkání. „Ve druhé a třetí třetině už to bylo hodně urputné, domácí si dnes počínali hladověji a důrazněji, ať už v obranném či útočném pásmu,“ popisoval Varaďa závěr zápasu.

Ze třetí třetiny uplynulo sedm a půl minuty, když pod Krošeljem zůstal volný kotouč a dorážející Vladimír Dravecký, který se po něm dravě vrhl, ho dopíchl do sítě. Posunul u toho však branku, takže situaci muselo přezkoumat video. Gól ale platil, takže závěr zápasu sliboval velký boj.

Na to ale nakonec nedošlo. Domácí tým se nemusel nikam hnát a Oceláři si případný boj o srovnání sami zkomplikovali, když v posledních minutách hned dvakrát faulovali a místo očekávaného tlaku tak soupeři nabídli přesilovku. Boleslav sice nabídnuté početní výhody nevyužila, ale v pohodě a zkušeně zápas dovedla k vítěznému konci.

„Celkově to bylo vyrovnané, my jsme byli šťastnější,“ zhodnotil zbytek utkání Rulík stručně. Boleslav zapsala další tři body do tabulky a v neděli ji čeká další těžký duel, představí se v Plzni.