I potřetí v sérii dali vedoucí gól Oceláři. A tak jako ve druhém utkání ho dával Jack Rodewald. Kanadský útočník si už ve druhé minutě sjel na pravý kruh na nahrávku Špačka zpoza branky a ranou po ledě přes bránícího Bernada a mezi betony pokořil Růžičku v domácí bráně.

Rovněž druhá branka úvodní třetiny padla po obdobné situaci – Třinečtí zase ukázali, že přesilovka je jejich parádní disciplína. Stránský zamíchal s pukem za boleslavskou klecí a vybídl pasem před brankoviště ke skórování Martina Růžičku, který se zblízka nemohl mýlit.

Boleslavským sice statistici napočítali více střel na branku, vyložené nebezpečí ale Kacetl hasit nemusel. Proto se do kabin odcházelo za stavu 0:2 z pohledu domácích.

A dvougólový rozdíl byl na ukazateli skóre i po čtyřiceti minutách hry. Ze strany Boleslavi byla sice druhá část lepší – a hlavně gólovější, když se pěknou schovanou ranou od modré prosadil Davidd Šťastný – jenže Třinec hrál prostě a jednoduše efektivně.

Minutu a půl před sirénou vrátil Ocelářům dvougólové vedení Miloš Roman, který si našel na brankovišti puk po dorážce Draveckého. Bruslaři v prostředním dějství nevyužili dvě přesilové hry a k ničemu jim nebyla ani poměrně značná střelecká převaha.

Ve třetím dějství se nestalo vlastně vůbec nic podstatného. Boleslav se dál úporně tlačila za korekcí nepříznivého stavu, jenže narážela na kompaktní obrannou formaci Třince a velmi slušně chytajícího Kacetla. Domácím nepomohla ani další početní výhoda.

V závěru měli navíc i trochu štěstí. Už tři minuty před koncem sáhli trenéři Rulík s Paterou k power play a hostující kanonýr Stránský trefil zpoza kruhu tyčku prázdné branky a další zakončení do opuštěné klece mu zastavil Kotala. To nicméně nezměnilo vůbec nic na tom, že třetí zápas série patří Ocelářům, kteří jsou zase o krok blíž finále.

Napravit dojem a dorovnat sérii můžou Bruslaři hned ve čtvrtek – čtvrtý duel je na programu opět od 19 hodin.

Pavel Patera (BK Mladá Boleslav): "Ráz zápasu určila první třetina, kdy jsme vůbec nebyli v zápase, čekali jsme, co s námi Třinec udělá. Proti takovému soupeři si toto vůbec nemůžeme dovolit. Bohužel jsme nenavázali na ten druhý zápas, kdy tam bylo všechno. Dneska, ta první třetina, tam nebylo nic. Prohrávali jsme 0:2, ve druhé třetině se to samozřejmě zvedlo, ale prostě toto nabídnout Třinci, to se nesmí stávat. Druhá a třetí třetina byly v pořádku, ale to je málo. Proti takovému soupeři musíte hrát 60 minut a to se nám nepovedlo."

Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec): "Utkání se mi hodnotí velmi dobře, myslím si, že jsme měli super vstup do utkání. Dali jsme rychlý gól a cítili jsme, že ta první třetina nám velmi vyšla. Musím říct, že v průběhu utkání se ta hra vyrovnávala a ve třetí třetině nám to domácí udělali těžké, několik střídání nás tam zamkli v našem pásmu a vytvořili si nějaké šance. Ale počítá se výhra, my jsme odvedli velmi dobrý taktický výkon podpořený brankářem a to nám vyneslo vítězství, čehož si vážíme. Tím ale nic nekončí, věřím tomu, že zítřejší utkání bude velmi podobné tomu dnešnímu."

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 29. Šťastný (Šidlík, Kotala) – 2. Rodewald (Špaček, M. Kovařčík), 13. Martin Růžička (M. Stránský, P. Vrána), 39. Miloš Roman (Dravecký). Rozhodčí: Hodek, Lacina – Brejcha, Pešek. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků. Stav série 1:2.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Ševc, Šidlík, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Hrbas – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Trávníček, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Gernát, Freibergs, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Kurovský, Marcinko, Chmielewski – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – Hrňa.