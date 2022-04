To, co se hokejistům Boleslavi nepodařilo ve 140 odehraných minutách na ledě Třince, tedy dát gól brankáři Kacetlovi ze hry, se jí na domácím ledě povedlo už po 102 vteřinách zápasu domácího. A opět u toho byl (kdo jiný) než démon letošního play-off a jeho nejlepší střelec Miloš Kelemen. Ten si našel před hostující brankou volný puk a poslal ho do třinecké svatyně.

O chvíli později se připomněla další z hlavních tváří boleslavské tažení vyřazovacími boji. Brankář Gašper Krošelj našel téměř gólovou dorážku Vrány po skvělém zákroku ve své lapačce.

Boleslavská Ško-Energo Arena propukla v jásot podruhé před polovinou zápasu. Z nenápadné akce se dostal až ke střele Maris Bičevskis a puk po jeho střele prošel nejprve obránci mezi nohama a pak ji pod rukou Ondřeje Kacetla. Toho po inkasované brance třinecká střídačka odvolala a do brankoviště šel poprvé v sérii Marek Mazanec.

Třinec se dostal zpět do hry hned při své první přesilové hře. Hrála se druhá minuta třetí třetiny, když se mezi kruhy prosadil po ledě Petr Vrána. Boleslavi vrátil dvoubrankové vedení ve 49. minutě Oscar Flynn, který těžil z průniku a milimetrové přihrávky Pavla Kousala. Třinec se ale dokázal ještě nadechnout a velké věci se začaly dít dvě minuty před koncem. Nejprve v oslabení předvedl famózní zákrok lapačkou Gašper Krošelj, ale po přezkoumání u videa rozhodčí shledali, že puk už vyndával zpoza brankové čáry. Hosté v té době hráli s odvolaným brankářem.

Toho odvolali i po následném buly a po sedmnácti vteřinách bylo srovnáno. Teč Petra Vrány opět zkoumalo video, ale hru vysokou holí rozhodčí tentokrát neviděli. V prodloužení přišlo vyloučení boleslavského kapitána Martina Ševce a v čase 61:12 pak také rozhodnutí z hole Erika Hrni. Třinec tak v zápase využil tři přesilové hry ze tří.

„Bylo to vyrovnané utkání, které jsme měli dobře rozehrané, ale bohužel jsme nezvládli jeho koncovku. Klíčové bylo, že jsme se nechali vyloučit a nabídli jsme Třinci přesilovku v podstatě šest na čtyři. Bohužel pak ale zase přišel sporný moment, kdy byl uznaný gól na 3:2. Teď jsem se na to díval a puk v bráně prokazatelně nikde nevidím za brankovou čarou,“ řekl k utkání domácí kouč Radim Rulík. A pokračoval: „To samozřejmě Třinec nakoplo a my jsme byli otřesení a hned jsme inkasovali. Pak přišla přesilovka v prodloužení a přesilovky nás stály zápas. Měli jsme ho dobře rozehraný, gólman nás držel a mužstvo udělalo co mohlo, ale závěr jsme měli zvládnout zkušeněji.“

Jeho třinecký protějšek Václav Varaďa uvedl: „Chtěli jsme lépe vstoupit do utkání, brzy neinkasovat, což se nám ale nepovedlo. Pak jsme to měli těžké po další brance, kterou jsme obdrželi ve druhé třetině jsme zapnuli, druhou polovinu druhé třetiny jsme odehráli velmi dobře. Z hráčů bylo cítit, že chtějí a ve třetí třetině jsme v tom jenom pokračovali. Věřili jsme do konce, že to můžeme obrátit. Z hráčů byla cítit pozitivní energie, a nakonec se to k nám obrátilo.“

„Jsme rádi, že vedeme v sérii 3:0, ale hraje se na čtyři zápasy,“ dodal Varaďa. Čtvrtý zápas série se hraje už v pátek. Na mladoboleslavském ledě je jeho začátek opět v 17 hodin.

BK Mladá Boleslav – HC Oceláři Třinec 3:4 pp

Branky a nahrávky: 2. Kelemen (Lunter), 28. Bičevskis (Flynn, Lintuniemi), 49. Flynn (P. Kousal) – 42. P. Vrána (Svačina, Doudera), 59. Hrňa (Marcinko, Kundrátek), 59. Vrána (Doudera, Nestrašil), 62. Hrňa (Doudera). Rozhodčí: Hradil, Pešina – Hynek, Zíka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Diváci: 4200.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi, Bernad – Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, T. Knotek, Eberle.

Třinec: Kacetl (28. Mazanec) – Marinčin, Doudera, Kundrátek, Musil, Adámek, M. Zbořil, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Dravecký, Roman, Hrehorčák.