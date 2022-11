Zatímco Boleslav úvodní početní výhodu nevyžila, hosté už po patnácti vteřinách. Zacloněného Novotného při trestu Aberga od modré propálil Jakub Jeřábek. Druhá nejlepší přesilovka extraligy měla nad do té doby nejlepším oslabením navrch po necelých dvou minutách znovu.

Kantner hasil faulem chybu v defenzivě hákováním a zastupující kapitán Ocelářů Martin Růžička s přispěním teče bránícího Fořta trestal. Domácí trenéři rozhodně měli svým hráčům co říct a okamžitě sáhli po oddechovém čase. Bruslaři se pak herně zvedli, mírná střelecká převaha, ani dvě slušné pozice Kotaly ale vyrovnání nepřinesly. Zatím.

Diváci se ho dočkali po změně stran. Chvilkový drtivý tlak do brány přinesl další přesilovku. Tu ukončila dorážka Kotaly, který tak oslavil první gól v sezoně. Bruslaři se na domácím ledě prosadili po více než osmdesáti minutách hry.

Kacetl se pak před polovinou utkání musel činit při nájezdech Fořta a Šmerhy. Domácí byli na koni a hrozili, Novotný téměř bez práce. Logické vyústění přišlo v závěru prostřední periody. Hned trojice bruslařů se při přesilovce číslo pět ocitla po rychlém rozehrání Novotného před jeho protějškem, Kotala ještě Kacetla nepropálil, Jan Stránský ale propíchl puk před zasahující lapačkou – 2:2.

Ve třetí části už gól nepadl. Do role aktivnějšího mužstva se vrátili Třinečtí, místy domácí mačkali, ale Novotný při kritických momentech podržel. Za domácí útok se připomněl znovu Kotala, ale rovněž neuspěl. Do prodloužení si hostitelé přinesli část přesilovky. Stejnou možnost, dokonce na celé dvě minuty, později dostali i hosté. A nepohrdli. Z hranice kruhu pálil přesně znovu Martin Růžička.

Očima trenérů

Petr Haken, Mladá Boleslav: První třetina se nám nepovedla, v oslabeních jsme dvakrát inkasovali. Ve druhé periodě jsme byli lepší, dostali jsme se přesilovkami zpět do zápasu. Dokázali jsme Třinec dostat pod tlak. Ve třetí části měl Třinec více střel, těžko jsme se dostávali do zakončení. Mrzí mě, že jsme nedali třetí gól ve druhé třetině, možná by byl zápas jiný. Bohužel jsme v závěru nevyužili početní výhodu, Třinec už v prodloužení ano. Gratuluji mu k vítězství.

Zdeněk Moták: Jsme rádi, že ze zápasu bereme dva body. Díky přesilovkám v první třetině jsme se dostali do dvoubrankového vedení. Bohužel jsme kvůli našim oslabením náskok ztratili. Třetí část byla hokejově nejlepší, domácí tým jsme k ničemu nepustili až na závěrečnou přesilovku, kterou jsme ubránili. V prodloužení jsme si šli za vítězstvím. Byli jsme silní a důrazní v přesilových hrách. Hráčům děkuji a gratuluji.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 2:3 P (0:2, 2:0, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Kotala (Åberg), 39. J. Stránský (Kotala, P. Kousal) - 7. J. Jeřábek (Marcinko), 9. M. Růžička (Nestrašil, J. Jeřábek), 62. M. Růžička (Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Komárek, Lhotský. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:3. Střely na bránu: 34:34. Diváci: 3012.

Boleslav: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Lintuniemi, Hanousek, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, Fořt, J. Stránský – Kantner, Kotala, P. Kousal – Lunter, Bičevskis, Eberle. Trenér: Ladislav Čihák.

Třinec: Kacetl (Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský, Ročák – Voženílek, Marcinko, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Hrehorčák, Hrňa – Buček, Lyszczarczyk, Kurovský. Trenér: Zdeněk Moták.

Extraliga, 13. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec (2:3 P), hráno 21. října 2022Zdroj: Jan Pavlíček