Na úvod promluvil Jan Plachý. „Představuji si to pořád stejně – abychom dobře začali, aby se hráčům vyhýbala zranění, aby v týmu nebyly krizové situace,“ přeje si před začátkem nové sezony. Ta přinese hned několik novinek v oblasti pravidel a systému soutěže.

Nově se nebude hrát baráž, poslední extraligový tým potká přímý sestup. „Sezona bude náročná, bude přímý sestup – neříkám, že by se nás měl týkat, ale bude těžké tím proplout,“ ví Jan Plachý. Na něj vzápětí navázal Jan Tůma. „Myslím, že přímý sestup se nás nesmí týkat, to si nemůžeme dovolit,“ prohlašuje GM boleslavského klubu.

Další novinkou je trenérská výzva. „Jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Věřím, že to nebude zpomalovat hru,“ říká Jan Tůma. To Pavel Patera je jednoznačně pro. „Každou novinku, která pomůže spravedlnosti v hokeji, vítáme. Mrzí nás, že jsme si to nemohli vyzkoušet. Víme ale, že od prvního zápasu máme možnost to využít,“ hlásí člen trenérského štábu Bruslařů.

Potom sportovní ředitel Radim Vrbata okomentoval aktuální podobu kádru. „Asi nebudeme výjimka, jsme s týmem spokojení. Je to ale nekonečný proces hledání řešení situací, které nastanou. Teď, když nepřijdou žádná zranění, tak je to kádr, s jakým do sezony jdeme. Budeme věřit, že se bude dařit, a že změny nebudou potřeba,“ prohlásil někdejší vynikající útočník.

Nakonec přišla řada na samotné hráče. Lukáš Žejdl potvrdil slova Jana Plachého z úvodu a připomněl, že je důležité do sezony dobře vstoupit. Kapitán Michal Vondrka potom mluvil o posilách. „Myslím, že noví kluci zapadli skvěle. Nejsou tam žádné zádrhele,“ pochválil zkušený útočník nové spoluhráče. „Zapadl jsem sem dobře, zatím nebyly žádné konflikty,“ pobavil přítomné Jan Stránský, jedna z posil. Dalším novicem v týmu je Martin Ševc. „Boleslavské fanoušky si chci získat svou hrou,“ hlásí zkušený zadák, který přišel od rivalů z Liberce.

Další nováček David Cienciala utrpěl zranění na letním srazu národního týmu. „Vypadá to s ním špatně, začátek sezony nestihne,“ řekl k jeho situaci Patera. „Řešil to Radim Vrbata s manažerem reprezentace. Potom jsme komunikovali s lidmi ze svazu v otázce určité kompenzace. Kompenzace tam je, mělo by to být bez problémů. Řešili jsme, že to nebylo v oficiálním zápase, ale svaz se k tomu staví kladně,“ přiblížil následně Jan Tůma, jak klub jednal se svazem ohledně náhrady vzniklé škody.

MICHAL KONVALINA