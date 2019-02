„Těžko říct, jestli na ně máme nějaký recept, ale asi se nám ně hraje dobře,“ komentoval po zápase střelec vítězné branky Pavel Musil. Se smíchem pak ještě dodal: „Třeba na ně ještě narazíme v play-off a doufám, že se to tedy nezmění.“ Právě Brno aktuálně o bod drží před sedmou Boleslaví klíčové šesté místo, zaručující přímý postup do extraligového čtvrtfinále. „My ale pořád ještě spíše koukáme pod sebe než nahoru,“ přiznává v dotazu na extraligovou tabulku Musil.

Jeho tým měl skvělý vstup do zápasu, v první třetině, ale i během celého zápasu, Brňany výrazně přestřílel. Konečný poměr střel byl 33:14 pro domácí. Do vedení šli ale hosté. Lukáš Pabiška v rohu vlastního pásma vyhodil puk pouze k Eratovi, který svou střelu otřel ještě o clonícího Orsavu. Někdejší boleslavský útočník, nyní ve službách Brna, byl tak dlouho jediným střelcem zápasu.

„V první třetině to byla typická hra Boleslavi s vysokou aktivitou. Hrálo se hodně u nás v pásmu, ale byli jsme to my, komu se podařilo dát gól,“ řekl k úvodní části zápasu kouč Brna Kamil Pokorný. Stav 0:1 platil dlouho i díky výbornému Čiliakovi v hostující brance. „Marek Čiliak byl dnes vyhlášen hráčem zápasu a já říkám, že po právu. Podal kvalitní výkon,“ dodal Pokorný.

Jako první jej dokázal překonat ve 45. minutě Lukáš Žejdl po přihrávce Michala Vondrky. I nadále byl k vidění strhující hokej se šancemi na obou stranách, větší tlak ale měli přeci jenom domácí. Další branka už ale do konce šedesáté minuty nepadla. „Ve třetí třetině se nám povedlo srovnat a remíza 1:1 odpovídá dění na ledě, kde byly šance na obou stranách. Byl to už takový play-off hokej. Je vidět, že už se to blíží,“ komentoval zápas domácí kouč Miloslav Hořava.

Rozuzlení přineslo už prodloužení. To viděli diváci v Mladé Boleslavi v letošním extraligovém ročníku vůbec poprvé. A po dvou minutách jej rozhodl Pavel Musil. „Martin Látal to na modré trošku přibrzdil, předal mi puk a nafáral před bránu. Já jsem tu střelu trochu pozdržel a to asi trošku rozhodilo gólmana,“ komentoval vítěznou trefu nakonec hrdina Mladé Boleslavi Pavel Musil.

Nejspíš naposledy se objevil v brněnském dresu Tomáš Plekanec, který by měl zbytek sezony dohrát na Kladně. „V pátek už určitě hrát nebudu a pak se to všechno bude odvíjet od toho, jak se nám bude s Kladnem dařit. Otázku play-off zatím neřeším, musíme se také podívat, jak to je v pravidlech,“ hlásil Plekanec, který během své extraligové mise odehrál šestnáct zápasů, během nichž ani jednou neskóroval a připsal si sedm asistencí.

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 2:1 pp

Branky a nahrávky: 45. Žejdl (Vondrka, Kotvan), 62. P. Musil (M. Látal, Bernad) - 20. Orsava (Erat). Rozhodčí: Hribik, Kika – Ondráček, Ganger. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3444.

Mladá Boleslav: Krošelj – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Hrdinka – Vondrka, Klepiš, Skalický – Najman, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – Kousal, T. Knotek, Flynn.

Brno: Čiliak – Bartejs, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Z. Michálek, M. Barinka – Mueller, Holík, Zaťovič – Erat, Plekanec, Plášek – Kusko, J. Hruška, Orsava – Köhler, Čermák, Dočekal.