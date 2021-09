O cílech se jako první rozpovídal Jan Plachý, většinový majitel klubu. „S oblibou říkám, že bych si přál hlavně klid, abychom hráli někde v klidných vodách. Nechci být úplně pokrytec a říkat, že nechci mít starosti. Chtěli bychom hrát v lepší polovině tabulky. Víme, že to bude těžká sezona. Jeden sestupuje přímo, předposlední jde do baráže. Musíme chytit začátek a hrát podobný hokej, jaký jsme hráli loni.“

O skládání kádru a spokojenosti s jeho podobou promluvil Radim Vrbata, sportovní ředitel: „Všechny kroky jsme začali dělat už předtím, během sezony. Věděli jsme, že nějaké hráče ztratíme, chtěli jsme přivést adekvátní náhrady. Na papíře jsme s kádrem spokojení. Samozřejmě víme, že tam máme ještě místa, která bychom rádi doplnili. Sezona je ale trochu specifická v tom, že ji hraje patnáct týmů, takže trh je totálně vybrakovaný. I když některé týmy podle mě mají připravené finanční prostředky na hráče, tak hráči momentálně nejsou. Uvidíme, co s tím udělá NHL a kempy, jestli se do Evropy nějací hráči dostanou.“

Na co by to v boleslavském podání mohlo stačit, se podle Vrbaty teprve uvidí. „Cíl je stejný jako loni. Chceme navázat na předchozí sezonu, pohybovat se tam, kde jsem se už dva tři roky pohybovali a třeba to posunout ještě dál.“

Čerstvě padesátiletý trenér Pavel Patera přiblížil, jak se tým na nový ročník chystal. „Myslím, že po sezoně jsme klukům dali dostatečný prostor, aby zase získali chuť a odpočinuli si. Dostali přes měsíc volna. Na to jsme navázali letní přípravou. Máme myslím jednoho z nejlepších kondičních trenérů u nás a doufáme, že kluci budou dobře připravení. V srpnu jsme měli velice kvalitní zápasy v Lize mistrů, doufám, že nám tato zkušenost pomůže do začátku extraligy.“

Také v plánech Pavla Patery je navázání a případné posunutí maxima z loňského ročníku, který pro Středočechy končil až těsně před branou finále. „Těch vlčáků tam je hodně a my budeme chtít být mezi nimi,“ prohlásil.

Jednou z hlavních útočných zbraní by i nadále chtěl být útočník David Šťastný. Bodový tahoun loňského mužstva čeká náročnou sezonu. „Bude to těžké. Soupeři se na nás asi budou více soustředit. Ale doufám, že se nám to povede i mě osobně. Jsem na to nachystaný,“ věří čerstvý klubový rekordman v počtu kanadských bodů získaných v jedné sezoně (52 v základní části + 7 v play-off).

Jednou z nových posil je Adam Jánošík. „V Boleslavi mě přivítali výborně. Víc než polovinu kluků v kabině jsem už znal, ať z ligy, nebo jsem s některými už hrál. Cítím se tu výborně. Doufám, že do sezony vykročíme dobře a budeme všichni spokojení,“ řekl devětadvacetiletý obránce, který se do české nejvyšší soutěže vrací po sezoně ve Švédsku. A bude rád, když jeho nový tým zůstane pro soupeře tak obávaný, jako když proti němu nastupoval za Plzeň, Litvínov či Liberec. Sezona ukáže…