Jeho svěřenci měli v posledních kolech zásadní problém se střílením gólů. V žádném z posledních osmi utkání nevstřelili více než dva a rovnou třikrát odešli ze zápasu bez jediného vstřeleného gólu. „Horko těžko mohu hráčům vyčíst, když se dostanou do gólové šance a nedají gól. To už je pak na každém hráči zvlášť,“ komentoval Čihák s tím, že herní projev mužstva nebyl špatný ani přes porážky.

„Není to dobré, protože nemáme body. Herní projev je jedna věc, sbírání bodů druhá. Samozřejmě je lepší mít dobrý herní projev, protože by se to štěstí mohlo překlopit na naši stranu a my díky němu budeme vyhrávat. Pokud je špatný projev a sbíráte body, tak je člověk rád, že sbírá body, ale z dlouhodobého hlediska je to neudržitelné,“ prohlásil boleslavský trenér.

Toho trápí také marodka týmu. V posledních kolech chyběli například útočníci Tomáš Fořt a Robert Lantoši nebo obránce Adam Jánošík. Většina zraněných hráčů by se ale podle slov trenéra Čiháka měla po reprezentační přestávce vrátit zpátky do akce.

I díky tomu může Mladá Boleslav pomýšlet na posun tabulkou směrem vzhůru. Vždyť v extrémně vyrovnané soutěži ztrácí jen tři body na páté místo, zároveň je ale jen o tři body před předposlední příčkou.

„Tabulku sleduji a kdo říká že ne, tak neříká pravdu. Po těch letech už to ale beru s odstupem. Myslím si, že stále platí přísloví o tom, že zajíci se počítají až po honu,“ uvedl Čihák.

Nepříjemností pro bruslaře však může být fakt, že první tří zápasy po přestávce odehrají na ledě soupeřů. V boleslavské aréně se totiž mění mantinely, a tak si hráči budou muset na návrat před vlastní fanoušky počkat.

„Vždycky jsem klukům říkal, že dobrý tým umí hrát doma i venku. A dobrý tým se musí umět vypořádat s tlakem domácím i venkovním, kde celá hala samozřejmě fandí svému týmu. Maximálně cestování, ale kluci jsou profíci a vědí, do čeho jdou. My chceme začít sbírat body hlavně doma a současně se chceme zlepšovat i venku. Neřekl bych tedy, že to bude nějaký problém. Pravda se ukazuje na ledě a je jedno, jestli jste doma, nebo venku,“ zakončil trenér loňského semifinalisty.

