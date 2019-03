Vítěz základní části Liberec doplnil mezi nejlepšími čtyřmi mistrovskou Kometu Brno a Třinec. O jeho soupeři v semifinále rozhodne až výsledek série Plzně s Olomoucí, v které vedou Západočeši 3:2 na zápasy. Bílí Tygři podle něj narazí buď na Kometu, nebo na Olomouc.

"Výsledek série úplně nevypovídá, jak těžkým soupeřem Mladá Boleslav byla. Já jsem rozhodně nečekal, že je přejedeme 4:0, i když to tak mohlo po úvodních dvou zápasech vypadat," řekl domácí kapitán Petr Jelínek.

Oba celky od úvodu hrály pozorně z obrany, šance dlouho chyběly a brankář hostů Krošelj i domácí Will si se střeleckými pokusy bez problémů poradili. Až v sedmé minutě se ocitl sám před slovinským gólmanem Bruslařského klubu Krenželok, ale neuspěl.

O tři minuty později se dostal do úniku Birner, ale Krošelj opět zasáhl. Mladá Boleslav se pak neprosadila při Redenbachově trestu a domácí také neuspěli při Pláňkově pobytu na trestné lavici. V početní výhodě hostů při Jelínkově trestu nepřekonal Willa Pacovský.

V úvodu druhého dějství při Najmanově vyloučení tečoval Valský přihrávku Filippiho, ale Krošelj svůj tým podržel. Na druhé straně už po přesilovce po akci Šťastného minul z dobré pozice Procházka. Při Kvapilově trestu mohli Bílí Tygři udeřit v oslabení, ale Vlach řešil přečíslení místo střely nepřesnou přihrávkou.

Liberec ale udeřil v přesilovce v 28. minutě, kdy pykal Pacovský. Kvapil využil clony, vypálil od modré čáry a puk se od Birnerových zad odrazil do Krošeljovy sítě. Bílí Tygři se pak tlačili za zvýšením náskoku, jenže gólman hostů odolal.

V 37. minutě po brejku vyrovnal Látal, jehož pokus z pravého kruhu nešťastně tečoval Kolmann. "Sérii jsme neprohráli dneska, ale první dva zápasy tady, kdy jsme do toho vstoupili s nějakým uspokojením, že jsme porazili Zlín. I s nějakým ostychem a pak se to proti takovému soupeři těžko dohání. Neříkám, že jsme je měli smáznout, ale určitě jsme byli poslední tři zápasy vyrovnaným soupeřem," řekl útočník Martin Látal.

Odpovědět mohl Hudáček, ale Krošelj při jeho šanci stačil puk vytěsnit lapačkou. Potom zahrozil ještě Kvapil.

Ve třetí třetině se Severočeši ubránili při trestu Valského. Po oslabení následoval tlak a série šancí Bílých Tygrů, ale Kvapil, Birner, Jelínek ani Lenc neuspěli.

V 54. minutě byl blízko gólu opět Lenc, ale trefil horní tyč, což si sudí Hejduk a Hodek ještě ověřili u videorozhodčího. O tři minuty později na druhé straně po přihrávce Skalického nezamířil přesně z pravého kruhu Klepiš. Prodloužení neodvrátila ani Ševcova rána.

V úvodu nastavení vyzkoušel Willa z úhlu Klepiš a domácí přečkali nápor Mladé Boleslavi. Potom Liberec zatlačil čtvrtou lajnu hostů a vynutil si Najmanovo vyloučení. To zužitkoval Birner, který trefil odkrytou branku. Bílí Tygři tak budou hrát semifinále potřetí za poslední čtyři roky. V roce 2016 slavili historický titul a o rok později získali stříbro.

"Bylo to proti nim těžké, my jsme se snažili tlačit do brány, oni výborně bránili předbrankový prostor a čekali na brejky. Z toho dnes i srovnali na 1:1. Ale zvládli jsme to. Oni naštěstí udělali tu chybu, že faulovali Libora Hudáčka, a my jsme z toho dali postupový gól," řekl liberecký útočník Jelínek.

Hlasy trenérů po utkání

Filip Pešán (Liberec): "Věděli jsme, že to bude vyrovnaný zápas. Ta první dvě domácí vítězství v sérii nic neznamenají. Mladá Boleslav byla velmi organizovaným a urputným soupeřem, celá série byla naprosto vyrovnaná. My jsme byli možná v některých pasážích, které ty zápasy rozhodly, šťastnější. Série měla velkou kvalitu a já děkuji soupeři za férový výkon a férovou celou sérii."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Čekali jsme, že to samozřejmě bude těžký zápas, je to play off. To se také potvrdilo, jsme rádi, že to šlo za nerozhodnutého stavu až do prodloužení, což pro nás bylo výborné. Celou sérii bych zhodnotil tak, že jsme 1:4 na zápasy prohráli a asi zaslouženě. Gratuluji Liberci k postupu."

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 28. Birner (M. Kvapil), 65. Birner (Filippi, M. Kvapil) - 37. M. Látal (Hrdinka). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 7324. Konečný stav série: 4:1.

Liberec: Will - Ševc, Šmíd, Kolmann, Derner, Hanousek, Havlín, Doherty - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Kotvan, Pláněk, Hrdinka, Kovačevič, J. Drtina - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, R. Zohorna, M. Procházka - M. Látal, P. Musil, Pacovský - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.