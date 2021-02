Boleslav hrála v poslepované sestavě. Chyběl reprezentant Flynn i absentující důležití hráči Hrbas, Cienciala, Pláněk nebo Lunter. Naopak do hry naskočilo na domácí straně hned trio hráčů s mřížkou – kromě stále více zapojovaného Moravce ještě útočníci Szturc a Polák.

Zápas začal hodně zostra a první minuty hra plynula naprosto bez přerušení. Takový obrázek ale dlouho nevydržel, trestem pro Pospíšila začala sekvence přesilových her. Zatímco ale domácí svou jedinou v první periodě nevyužili, hosté ano. Během tří minut šli třikrát do oslabení a prostřední trest neuhlídali. Vyloučeného Bernada vrátil hned po deseti sekundách do hry Aaron Irving.

Rovněž za Boleslav se prosadil obránce. Svůj předchozí prohřešek David Bernad odčinil v 16. minutě, kdy ranou bez přípravy, která se ještě pravděpodobně otřela o někoho v chumlu před bránou, pokořil dobře chytajícího Godlu.

Střelecká potence obránců přetrvala i ve druhé části utkání. Hrál se svižný hokej a oba týmy se střídaly v útočení, gól padl jediný. Na svědomí ho měl hostující Jan Ščotka, který dobře podpořil snahu svých spoluhráčů, najel si až k brance a zblízka překonal Růžičku. Po čtyřiceti minutách vedli hosté 2:1.

Vedení ale Litvínov neudržel. Rovněž domácí mužstvo si pomohlo v početní výhodě, dělovka nejlepšího střelce Davida Šťastného z levého kruhu znamenala srovnání na 2:2. A protože stav už se do konce třetí části neměnil, nadešel čas na prodloužení.

Jenže ani nastavená pětiminutovka vítěze neurčila. Oba týmy hrály přesilovku čtyři proti třem a k vidění byly i další šance, gólmani ale udrželi vyrovnaný stav.

Šlo se tedy do nájezdů. Hned v první sérii proměnil klasickým blafákem Bernad, za Litvínov kontroval ve čtvrté sérii Martin Hanzl.

Nakonec se rozhodlo až v sérii s pořadovým číslem osm – Pavel Kousal si dovolil drzé zakončení ve stylu Nikity Kučerova, vypustil puk z čepele a naznačil kličku, čímž roztáhl Godlovy betony a puk mezi nimi projel do sítě. Po něm Růžička zastavil Ščotku a domácí si zajistili druhý bod.

Teď je na programu reprezentační pauza, a tak čeká Bruslaře i zbytek extraligového pelotonu menší pauza. Další zápas hraje Bolka až příští pondělí, kdy znovu doma hostí Plzeň.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh, trenér Litvínova: „Viděli jsme dramatický zápas až do konce. Bylo to vyrovnané, oba týmy si ten bod zaslouží. Máme bod z ledu dobrého soupeře, to je plus. V některých fázích hry byla na obou týmech vidět únava.“

Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Dvakrát jsme prohrávali, ale nakonec bereme dva body. Jsme rádi, že se nám podařilo vyrovnat. Byl to vyrovnaný zápas, každý z týmů měl pasáže, kdy měl více ze hry. Jsme rádi, že bereme bod navíc, protože v poslední době jsme pár prodloužení prohráli.“

BK Mladá Boleslav – HC VERVA Litvínov 3:2 po s. n. (1:1, 0:1, 1:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 16. Bernad (Dlapa, J. Stránský), 46. Šťastný (Ševc, A. Zbořil), rozh. náj. P. Kousal – 11. Irving (Demel, P. Zdráhal), 35. Ščotka (M. Hanzl, P. Zdráhal). Rozhodčí: Hradil, Sýkora – Svoboda, Rožánek. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Bez diváků.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička – Allen, Ševc, Bernad, Dlapa, Šidlík, Moravec, Klikorka – Šťastný, A. Zbořil, Kotala – Jääskeläinen, Claireaux, G. Szturc – P. Kousal, Najman, Polák – J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad.

HC VERVA Litvínov: Godla – D. Zeman, Balinskis, Štich, Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl, P. Zdráhal – Helt, Žejdl, M. Havelka.