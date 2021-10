Vedení hokejových Beranů se rozhodlo zareagovat na neúspěšný začátek sezony. Během pátečního dne oznámilo odchod kapitána mužstva Tomáše Fořta do Mladé Boleslavi, opačným směrem putuje duo útočníků Adam Zbořil a Oskar Flynn.

„Rozhodlo hokejové hledisko. Vzdát se Tomáše je pro nás velmi těžké, ale po nepovedeném startu do sezony získáme od neděle dva kvalitní hráče, což je při našem úzkém kádru přínos," zdůvodnil kroky sportovní manažer klubu Martin Kotásek.

„Už několik měsíců hledáme kvalitního centra formátu Tomáše Fořta, takže jsme rádi, že se nám naskytla tato příležitost, a že Tomáš bude v příštích letech oblékat naše barvy,“ říká ke změnám v týmu sportovní ředitel Bruslařů Radim Vrbata. „Samozřejmě to ale mělo svou cenu,“ dodává s odkazem na odchod Flynna se Zbořilem.

„Ani Oscar Flynn, ani Adam Zbořil, neměli s ohledem na šířku našeho kádru takový herní prostor a role, které by si oba zasloužili, takže věříme, že tato změna bude prospěšná i pro ně osobně a přejeme jim, aby se jim ve Zlíně dařilo,“ říká Radim Vrbata.

Dnes už bývalý kapitán Beranů Tomáš Fořt se Zlíně poprvé mihl v sezoně 2008/2009, kdy nastupoval za výběr do 18 let. Premiérový debut mezi dospělými si připsal o dvě sezony později. Po hostováních v Třebíči, Šumperku, Havířově a Olomouci se v klubu natrvalo usadil v ročníku 2017/2018. Během následující sezony zažil velmi vydařený rok, během 53 zápasů si připsal 36 kanadských bodů. Rovněž byl povolaný do národního týmu.

„Adam Zbořil hrál minulý rok v reprezentaci a ve Zlíně dostane prostor ukázat své schopnosti, od Oscara si slibujeme především rychlost a oživení útočné hry,“ vysvětlil dále Kotásek.

26letý Zbořil je odchovancem Komety Brno, v letech 2013 až 2017 si vyzkoušel angažmá ve finských soutěžích. V sezonách 2017/2018 a 2018/2019 působil na Slovensku. Od roku 2019 byl hráčem Mladé Boleslavi.

O čtyři roky mladší Flynn je rodákem z britského Burnley, už v dorosteneckých letech však nastupoval za Mladou Boleslav. Loni si připsal dva starty za národní mužstvo.