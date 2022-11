Na jihu Čech se v pondělí 7. listopadu uskuteční i sraz národního týmu pod vedením trenéra Kariho Jalonena. Po utkání proti Švédsku v Budvar areně se hokejisté přesunou do Turku, kde se utkají s Finskem a se Švýcarskem.

Chybět u toho nebude ani zástupce mladoboleslavských Bruslařů. Do nominace finského kouče českého týmu se totiž vešel také útočník BK Pavel Kousal. Účastni budou také odchovanci boleslavského hokeje Radan Lenc a Vojtěch Mozík hrající aktuálně ve Švédsku. Boleslavskou stopu ve svém curriculum vitae mají také brankář Roman Will či obránce David Němeček.

V Českých Budějovicích se reprezentace představí poprvé od dubna 2017, kdy se tam konal po všech stránkách vydařený turnaj EHT. „Dvě ze tří utkání byla tehdy vyprodána. Moc se těšíme na hlasitou podporu fanoušků z celého regionu. Přeji jim, aby si jediný domácí zápas do konce roku užili a hnali naši reprezentaci k vítězství,“ nechala se slyšet ředitelka spolupořádající agentury BPA Jana Obermajerová.

Mezinárodní turnaj čeká také slovenskou reprezentaci. V její nominaci figurují hned dva Bruslaři – Róbert Lantoši a Mário Lunter.

Nejbližší týdny se ponesou také ve znamení ostrého boje mladých hokejistů o nominaci na juniorský šampionát v Kanadě. Rovnou 44 hráčů se předvede trenérům na turnaji pěti týmů, který hostí od 9. do 13. listopadu ostravská Poruba. Pětičlenný turnaj je v mezinárodním kalendáři novinkou. Od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu se Češi, Finové a Švédové utkávali na turnajích se Slováky, ti teď ale mají svůj program. Český a finský svaz tak na akci postaví i své B týmy pod hlavičkou reprezentací do 19 let. Turnaj pěti celků nabídne osm zápasů, navzájem se nepotkají výběry stejné země. První utkání obstará ve středu 9. listopadu česká záloha proti švédské dvacítce, to poslední pak v neděli 13. listopadu elitní výběry Česka a Finska. V nominaci české dvacítky jsou Karel Křepelka, v devatenáctkách se budou o své místo prát Šimon Němec a Vojtěch Polák.

Ještě před vypuknutím reprezentačního okna však čeká na Mladou Boleslav ještě jedno extraligové utkání. V pátek se od 18 hodin představí na ledě Bílých Tygrů v Liberci.