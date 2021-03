Bývalý skvělý hokejista rozšíří trenérské řady jihlavské Dukly oficiálně od 1. května. Do konce aktuální sezony ještě pokračuje ve své misi u mladoboleslavských Bruslařů, kde působí jako trenér rozvoje a dovedností pro hráče mládežnických kategorií i A-mužstva.

Do klubu, v němž se před šesti lety loučil s bohatou aktivní kariérou, se přesunul loni v létě po jedné sezoně u starších žáků neratovických Buldoků. Na tamním zimáku se k předávání svých zkušeností vrátil po dvou letech v roli sportovního ředitele pražské Sparty. Prostřednictvím už roky fungujících kempů, na kterých se podílí i další bývalý sparťan Martin Chabada,by se Broš měl na neratovickém ledě objevovat i nadále.

„Oslovili mě činovníci od jihlavské mládeže a volal mi i Viktor Ujčík, jestli bych neměl zájem posílit akademický štáb a přidat ruku k dílu. Aby ta příští sezona dopadla ke spokojenosti všech. A tak jsem tady,“ osvětlil pětačtyřicetiletý Michal Broš.

Sám přiznal, že to nebyla „narychlo upečená“ událost. „V kontaktu s klukama z Jihlavy jsem už nějakou sezonu zpátky byl. A protože jsem s Viktorem působil ve Finsku i ve Spartě, známe se dlouho, tak nějak tenhle klub sleduji dlouhodobě a mám o něm větší přehled než o jiných. Už párkrát jsme uvažoval, co bude dál a tahle nabídka mi dávala smysl,“ nezaváhal bývalý útočník původem z Olomouce, který si nejvyšší soutěž zahrál také za Vsetín či pražskou Spartu.

Bude trenérem jihlavských juniorů a dohlížet bude i nad chodem akademie. „Rozvoj je sice jednoduché slovo, ale má spoustu významů a právě v tom český hokej pokulhává. V téhle oblasti se cítím silný. Bez výchovy mladých hráčů ten dospělý hokej nebude tam, kde by měl být. Je to hřiště, na kterém hraji rád a kde cítím největší potenciál,“ má jasno Broš.

Zároveň ale ví, že snadná práce to nebude. Zvlášť v této době, kdy český hokej „spí“. „Podle mě je to průšvih. Zaplať pán bůh, že obě profi soutěže mužů, které jsou výkladní skříní, se rozjeli a snad i dokončí. Ale pro to, aby byly kvalitní je potřeba, aby se nastartoval i mládežnický hokej. Pokud nebudou mít hráči příležitost každodenně trénovat, tak je nevychováme tak, aby extraliga měla kvalitu,“ soudí majitel čtyř extraligových, dvou finských a jednoho světového titulu.