Boleslavští navštívili místní Klaudiánovu nemocnici, kde se fotili ve výstroji, Rytíři zase pózovali ve strašidelných maskách, chystají totiž velký halloweenovský mač proti Třinci (příští neděli 27.10.)

PABIŠKA: NĚKTERÉ LIDI JSME DOSTALI

Přišli-li jste v pondělí do čekárny nebo na některé oddělení boleslavské Klaudiánovy nemocnice, možná jste se nestačili divit. Postávali tam hokejisté v zelených dresech! Nečekali ale na vyšetření, v nemocnici se totiž v rámci spolupráce fotili na speciální charitativní kalendář. Podrobnosti o něm klub teprve vydá, už nyní ale pověsil na svůj twitterový a instagramový účet některé zajímavé snímky Jana Pavlíčka dokreslující pondělní špitální atmosféru.







„Musím říct, že jsem tak docela netušil, co od toho čekat, něco takového jsme nikdy nedělali. Ale byla to sranda a myslím, že jste tím pár lidí docela slušně dostali a snad i potěšili,“ prohlásil na klubovém webu Bruslařů útočník Lukáš Pabiška.

POSTRAŠÍ TŘINEC?

Jestli vypadali hokejisté Boleslavi v nemocnici trochu nepatřičně, tak jejich nedělní kladenští soupeři by se ve svých „mundúrech“ v nemocnici ani ukázat nemohli, hrozilo by zděšení.

Rytíři se fotili ve speciální zlaté sadě dresů, kterou si obléknou při halloweenském duelu proti Třinci. A hlavně, k tomu si nasazovali na hlavy masky s visáží přimínající Jacka Nicholsona alias Jokera z hollywoodského trháku Batman.

Na hlavu si ji na chvíli vzal i sám Jaromír Jágr (video najdete na webu Rytířů).

Kladno chystá na duel s Třincem všechno možné strašidelné - pavučiny, dýně, masky, balonky a temnou atmosféru. Cílem však není Oceláře po příjezdu vyděsit, ale pobavit diváky. „Mimo to, že vytvoříme skvělou strašidelnou kulisu, budeme poprvé hrát ve třetí – zlaté sadě dresů,“ potvrdil nový tiskový mluvčí klubu Lukáš Jůdl, pro něhož to bude první velká zkouška ohněm.

A žádá s dalšími členy svého týmu fanoušky, aby k dobré náladě přispěli a dorazili na utkání také v masce. „Čím více jich v hledišti bude, tím lépe. Fanoušky bude jistě bavit i fotokoutek se zajímavým halloweenským pozadím, nebo soutěže o lístky do kina, které budou moci získat i soutěžením na našich sociálních sítích. Proto je v následujících dnech sledujte,“ zdůrazňuje Adam Soukup, produkční manažer Rytířů.

Halloween se samozřejmě promítne i na multikostce nad ledovou plochou. „Je připravena speciální videosoupiska (právě na ni se hráči fotili), či tajemná halloweenská hudba. O zábavu rozhodně nebude nouze. Obecně však nesmíme zapomínat na samotný zápas. Přijede silný Třinec, a tak bude rozhodně o co stát,“ dodal Soukup.

Rytíři budou potřebovat podporu diváků i spoustu sil, tým čeká po volnu v tomto týdnu nabitý program.

Zahájí ho zmíněné krajské derby v Boleslavi a pak série tří domácích mačů. V úterý přijede Brno s kladenským Tomášem Plekancem v sestavě, pak se utkají v pátek se zatím hůře postaveným Litvínovem a vše zakončí Halloweenem a bitvou s Třincem. „Hráči se vám za skvělou atmosféru, kterou neustále ženete Rytíře dopředu, jistě odmění,“ vzkazuje na závěr všem kladenským příznivcům Lukáš Jůdl.