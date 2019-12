Hosté z lázeňského města zápas skvěle rozehráli a dovedli ho k výhře 7:5. Boleslav tak letos poprvé ztratila utkání na vlastním ledě.

„Pro nás smolný zápas. Vůbec jsme nehráli špatně,“ prohlásil trenér domácího týmu Jiří Zörkler. Určující pro vývoj duelu byla už první třetina. V ní hosté nejprve využili přesilovku, načež navíc ve vlastním oslabení dvěma slepenými góly odskočili do vedení 3:0. „Dostávali jsme soupeře pod soustavný tlak, ale vždycky, když nám ujeli, tak nám dali gól,“ okomentoval Zörkler dění na ledě.

V úvodu druhé části domácí dotáhli skóre na rozdíl jediného gólu, pak ale opět dvakrát inkasovali a také po čtyřiceti minutách na Poděbrady ztráceli tři zásahy. Ve třetí třetině hosté ještě navýšili své vedení. Ze stavu 2:6 se sice Bruslaři dokázali dostat znovu jen na jednogólový rozdíl, v závěru ale o výhře hostujícího celku definitivně rozhodl Pácal.

Poděbrady tak malou boleslavskou halu vyloupily po výhře 7:5 a stáhly ztrátu na stále vedoucí boleslavské béčko jen na dva body. „Odehráli jsme dobrý zápas,“ hodnotil manažer hostí David Kubát. „Musíme si dát v dalších zápasech pozor na ztrátu koncetrace, abychom předešli podobným dramatům,“ dodal.

„Dobrý zápas, ale bohužel s nešťastným koncem pro nás,“ uzavřel své hodnocení kouč Zörkler.

Až do prodloužení dovedli potřetí v řadě svůj zápas hokejisté Kralup. Gólově jen o málo bohatší utkání než to předešlé s Černošicemi pro sebe v nastaveném čase rozhodly doma neporažené Velké Popovice.

„Myslím, že jsme odehráli dobré utkání, potvrdila se naše zlepšená forma v obrané části. Po několika zápasech jsme bodovali ve venkovním utkání, navíc s těžkým soupeřem. Takže spokojenost,“ považoval si výsledku i výkonu trenér Kralup Dušan Sikela.

Přestože úvod utkání patřil mužstvu, které v šesti předešlých domácích zápasech ztratilo pouhý bod, do vedení se dostali hosté. Popovičtí vyrovnali těsně před odchodem na první přestávku v přesilové hře. Ani zbytku utkání nechyběly na obou stranách šance, přesilovky a nastřelené tyče, na rozhodnutí se ale čekalo až do prodloužení. Prosadil se až nejproduktivnější hráč domácích Jan Synáč.

Na jednadvacet bodů Kralup se dotáhl také jeho okresní konkurent z Mělníka. Domácím vítězstvím 5:3 nad Slaným zároveň soupeře z Kladenska dostal v tabulce pod sebe. Junior v utkání vedl prakticky od začátku, těsně za polovinou hrací doby dokonce už pětigólovým rozdílem. Při chuti byli především Vernek a Havel se svými útočnými kumpány.

Ve zbytku prostřední části se ke slovu dostali i hosté, kteří v utkání točili pouze deset hráčů. Kuriózní situace předcházela jejich třetímu a nakonec poslednímu gólu. Rozhodčí poslal domácí na celé dvě minuty do dvojnásobného oslabení. „Nejdříve nás vyloučil za příliš mnoho hráčů a pak ještě za zdržování, když nebylo jasné, kdo má odejít na první trest,“ vylíčil šéf Junioru Jiří Krejsa dramatizování duelu, které už ale v závěrečné třetině nepokračovalo, byť to hosté v závěru zkoušeli i bez brankáře. „Soupeř to měl v deseti hráčích dost těžké,“ dodal Krejsa.

Až nečekaně se na domácí výhru nadřel lídr západní skupiny. Králův Dvůr se dokázal v Černošicích prosadit v úvodu každé třetiny a definitivně jasno bylo o jeho porážce a gólem na 5:3 do prázdné brány.

Už pátou porážku v řadě utrpělo béčko Kolína. Čáslav v derby s rezervou kozlů nejen srovnala bodové účty z prvního zápasu, ale přidala i úroky v podobě výhry 9:2. K drtivému rozdílu přispěla především famózní bilance letců v přesilovkách. V součtu s proměněným trestným střílením dokázali potrestat všech pět faulů soupeře.

Nedařilo se ani druhému celku, který je doma v Kolíně. Žabonosy nezkomplikovaly Benešovu druhou výhru v řadě (poprvé v sezoně) ani jedním vstřeleným gólem a samy inkasovaly osmičku.

Čisté konto kromě benešovského Štěpánka zapsal také vlašimský Holánek. Jeho spoluhráčům tak proti Kutné Hoře stačil na tři body jediný zásah v závěrečných minutách.