Zatímco Mladá Boleslav, která už nemůže ze skupiny B postoupit, šetřila desítku hráčů obvyklé sestava, tak hosté z Curychu, jež naopak ještě bojují o postupové příčky, přivezli do Čech kompletní kádr. Chyběl v podstatě pouze Sven Andrighetto. Bruslaři pak díry v sestavě zalepili několika juniory, nebo také hráčem Slavie s registračkou v Boleslavi Tomášem Knotkem. Obránce David Bernad pak nastupoval na křídle třetí formace. „Udělali jsme změny v sestavě, chtěli jsme vidět mladé kluky a také jsme chtěli rozložit síly, protože nás čeká náročný víkend. Z toho důvodu jsme nevěděli, co od zápasu čekat,“ hlásil po utkání kouč Boleslavi Radim Rulík.

V úvodní přesilovce hostů trefil Yannick Weber, muž se 456 starty v NHL, v největší šanci hostů první třetiny jenom masku brankáře Krošelje. Na druhé straně musel hodně rychle vyslat lapačku do akce Waeber po pokusu Vacíka.

Skóre se poprvé měnilo ve 37. minutě, když školácky ztratil puk před vlastní brankou Dufek a Garrett Roe otevřel při vlastním oslabení skóre.

I dál se hrála vyrovnaná partie, Bruslaři měli ve třetí třetině i několik příležitostí, ale vyrovnávací gól nepřinesla ani závěrečná power-play. Boleslav tak ve své letošní derniéře v Evropě gól nevstřelila. Ligu mistrů pak dohraje v úterý odvetným zápasem ve Švýcarsku.

„Kluci z juniorky měli velkou motivaci a na ledě to bylo znát, na ledě nám pomohli, odehráli hodně slušný zápas. Ten nakonec rozhodl jediný gól, ještě v naší přesilovce. Tam jsme to nezvládli. Bruslařsky jsme ale vyspělému soupeři se jmény, která hrála NHL, stačili. Hokejovost byla na jejich straně, ale my jsme s tím popasovali slušně,“ dodal kouč Rulík.

BK Mladá Boleslav – ZSC Lions Zürich 0:1

Branky: 37. Roe. Rozhodčí: Pešina, Pražák – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1311.

Boleslav: Krošelj – Jánošík, Jasečko, Moravec, Fillman, Šidlík, Vacík – P. Kousal, O. Najman, Lunter – Polák, Fořt, Raška – Dufek, T. Knotek, Bernad – Grim, Bičevskis, Simon.

Zürich: Waeber – Marti, Noreau, Geering, Trutmann, Baltisberger, Weber, Guebey – Baltisberger, Roe, Hollenstein – Azevedo, Malgin, Quenneville – Diem, Krüger, Sigrist – Aeschlimann, Schappi, Pedretti – Sopa.