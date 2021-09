Hokejisté Mladé Boleslavi odehráli třetí utkání ve skupině B hokejové Ligy mistrů. Na ledě švédské Frölundy prohráli gólem z poslední minuty 3:4, když třikrát inkasovali ve vlastním oslabení.

Na ledě trojnásobných se jim podařilo to, co v domácím zápase ne, a sice jít v utkání do vedení. To zařídil mladoboleslavským barvám v 11. minutě Ondřej Najman, který si šikovně vybruslil před brankáře Tominse. V dalším průběhu hry srážela hosty jejich disciplína. Nebo lépe řečeno nedisciplína.

Domácí totiž skóre otočili dvěma góly, když oba vstřelili v přesilovce proti třem bruslařům. Ten první při vyloučení Ševce a Pýchy, ten druhý ve výhodě čtyř proti třem, když trestnou lavici zahřívali Stránský a Zbořil. Do kabin se ale i podruhé šlo za vyrovnaného stavu, když skrytá Kousalova střela doplachtila až záda domácího brankáře.

Frölunda si vzala vedení zpět na začátku třetí třetiny, když Jana Růžičku překonal jeho krajan ve švédských službách Michael Špaček. Boleslav ale opět našla odpověď, když ve 49. minutě vyrovnal před brankou nekrytý Jakub Kotala. Bruslaři byli od té doby výrazně lepším týmem a vedení na jejich stranu mohl dvakrát strhnout Adam Zbořil. Paradoxně to byli domácí, kdo byl nakonec blíže tříbodové výhře, když únik dvou na jednoho zakončoval Friberg, ale Růžička vytáhl svou lapačkou zákrok večera. To, co se nepovedlo Fribergovi, ale dokonal 32 vteřin před koncem svým druhým gólem večera Michael Špaček, od jehož výstroje se dostal puk až do branky. A bylo to příznačně v oslabení…

Frölunda Indians – BK Mladá Boleslav 4:3

Branky a nahrávky: 18. Nilsson (Lasch, Špaček), 25. Muršak (Carlsson, Elliott), 43. Špaček (Muršak), 60. Špaček (Nilsson) – 11. Najman (Claireaux, Ševc), 29. Kousal (Najman, Šidlík), 49. Kotala (Dufek). Rozhodčí: Bjälkander, Sjökvist – Malmqvist, Lundgren. Vyloučení: 2:7. Využití: 3:1. V oslabení: 0:0.