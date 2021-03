První velkou šanci zápasu měl v přesilové hře domácí Jarůšek, ale boleslavský brankář Růžička ho vychytal. V sedmé minutě to bylo na vyložené šance 1:1, když hostující Jääskeläinen nepropálil z mezikruží Godlu.

Skóre se poprvé měnilo na začátku desáté minuty. Radovali se Středočeši, když Kousalovou ránu dorazil do branky z těžkého úhlu Flyn – 0:1. Tím také úvodní dějství skončilo, jenže druhou třetinu by nejraději Boleslavští ze zápasu vymazali.

Hned na jejím začátku se parádně trefil domácí Lukeš, který vymetl pavučiny v hostující brance. Na vyrovnávací gól ještě našel odpověď boleslavský Fillman, který vrátil ve 25. minutě hostům vedení. Pak už byli na ledě jen domácí. Po osmadvaceti vteřinách od druhé trefy Boleslavi vyrovnal na 2:2 Irving.

Pro celé utkání byla klíčová 31. minuta, ve které Verva vstřelil dva rychlé góly. Vedení v utkání jim vystřelil Hübl. O jedenáct vteřin později už byl stav 4:2. Od modré čáry pálil Irving a puk prošel za Růžičkova záda. Byl to jeho druhý gól v utkání.

Boleslavi nepomohl ani oddechový čas. Ve 35. minutě se totiž kotouč šikovně odrazil k rozjetému Zdráhalovi, který poslal kotouč do prázdné mladoboleslavské brány – 5:2. Středočeši se mohli zvednout těsně před koncem druhé třetiny, kdy střílel do odkryté brány Bičevskis, jenže brankář Godla vytáhl fantastický zákrok a betonem puk vyrazil.

Na začátku třetí třetiny měli Bruslaři štěstí, když se po Lukešově ráně ozvala tyč. Snížení na 3:5 z pohledu hostí přišlo ale příliš pozdě. Čtyři minuty před koncem využil přesilovou hru Jääskeläinen. Boleslavští pak zkusili zariskovat. Přežili i domácími hráči nastřelené břevno a zkusili vyrovnat skóre s šesti hráči v poli. To se jim nepovedlo. Naopak Litvínov šestou brankou, kterou vsítil Pospíšil, zápas zakončil – 6:3.

"Pro nás je to důležité vítězství," uvědomoval si litvínovský Vladimír Országh. "Chtěli jsme potvrdit body, které jsme dovezli z venkovních zápasů. První třetina z naší strany nebyla úplně ideální. Chtěli jsme hrát profesorský hokej a snažili jsme se nahrávat do prázdné branky. Chybělo nám větší nasazení a agresivita. Ve druhé třetině nám to tam napadalo, za to jsme rádi. Pak už jsme utkání kontrolovali," dodal.

Boleslavský Radim Rulík uznal porážku: "Myslím, že vyhrál lepší tým. My jsme ve druhé třetině úplně vypadli z role a dostali jsme pět branek, což se nám stalo poprvé v sezoně a doufám, že naposledy. Byli jsme všude o krok později a soupeř toho maximálně využil. Rozhodlo to o zápase, náš výkon nebyl vůbec dobrý. Chyběl nám důraz v osobních soubojích a hra do těla, taková ta fyzická práce. Bez ní proti takovému soupeři nemáte šanci uspět."

BK Mladá Boleslav – HC VERVA Litvínov 6:3 (0:1,5:1,1:1)

Branky a nahrávky: 22. F. Lukeš, 25. Irving (F. Lukeš), 31. V. Hübl (F. Lukeš, Balinskis), 31. Irving (Jarůšek, M. Hanzl), 35. P. Zdráhal (Jarůšek), 60. Pospíšil (F. Lukeš, Irving) – 10. Flynn (P. Kousal, Najman), 25. Fillman (A. Zbořil), 56. Jääskeläinen (Šťastný, Ševc). Rozhodčí: Šír, Pilný – Bryška, Axman.

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Irving, Ščotka, Kudla – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – P. Svoboda, Gerhát, Látal – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – M. Havelka, Helt, Zygmunt.

BK Mladá Boleslav: J. Růžička (Schwarz) – Ševc, Šidlík, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Moravec – Kotala, A. Zbořil, Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský.