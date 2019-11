Na rozdíl od nedělního utkání to po dvou dnech tak strhující podívaná nebyla. Oba celky se topily v nepřesných rozehrávkách a hra se odvíjela spíše ve středním pásmu. Přesto musel domácí brankář Krošelj v úvodní části hry čelit hned čtrnácti hostujícím pokusům. To domácí vyslali na Mazance přesně deset střel v každé třetině.

Ujala se nakonec jediná, ale i ta stačila Boleslavi k zisku tří bodů. V závěru první třetiny spíše nahodil puk od mantinelu na branku obránce David Bernad a puk nakonec doplachtil až za záda zacloněného Mazance. „Nejdřív jsem prováhal ten nejlepší moment ke střele a musel jsem si trochu odjet k mantinelu. Pak jsem to zkusil nějak mezi nohama obránce a zapadlo to tam,“ komentoval nakonec vítěznou trefu domácí bek.

„Paradoxně byla první třetina nejlepší, kterou jsme dnes předvedli, i když jsme ji prohráli 0:1,“ komentoval zápas hostující kouč Petr Svoboda. Domácí Radim Rulík ho doplnil: „V Hradci jsme prohráli 0:2 a byl to podobný zápas. Opět rozhodovaly drobnosti, ale my jsme dnes byli šťastnější.“

Největší šanci hostů na vyrovnání měl těsně po polovině zápasu útočník Tomáš Vincour, který se z ničeho nic vyřítil sám na Krošelje, ten ale zákrokem večera zasáhl svojí lapačkou. Ve slušně hraném utkání rozhodčí udělili jenom šest trestných minut. Poslední ze tří dvouminutových trestů až v samém konci zápasu domácímu Šťastnému za vyhození kotouče. Hosté ještě zesílili přesilovou výhodu odvoláním Mazance, ale ani to ke vstřelené brance nevedlo. Gašper Krošelj pokryl v zápase všech 27 střel Hradce a podruhé za sebou udržel čisté konto. Ve hře tak už 127 minut neinkasoval.

„Nás celý zápas držel ve hře Mazanec. Bohužel jsme mu ale nepomohli vstřelenou brankou. Dnes rozhodl jediný gól, k nám se to štěstí nepřeklopilo,“ litoval kouč Hradce Svoboda. „Přišlo mi, že oba týmy měly těžké nohy, přeci jenom to byl třetí zápas v rychlém sledu a bylo to cítit. Byl to vyrovnaný zápas, my jsme byli šťastnější,“ dodal za boleslavskou stranu kouč Rulík.

BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové 1:0

Branky a nahrávky: 20. Bernad (Fillman, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Šindel – Kajínek, Rampír. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2987.

Mladá Boleslav: Krošelj – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – D. Šťastný, Bičevskis, Klepiš – Vondrka, Zbořil, Skalický – J. Stránský, Jeglič, Cienciala – Kousal, Najman, Flynn.

Mountfield: Mazanec – Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Rosandič, Pilař, Nedomlel – Vincour, Rákos, Červený – Smoleňák, Cingel, Chalupa – Jergl, Koukal, Perret – Vopelka, Dragoun, R. Pavlík.