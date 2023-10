/FOTOGALERIE/ Hokejisté Mladé Boleslavi páteční debakl od Liberce vítězně odčinit nedokázali a na svém ledě podlehli také Vítkovicím.

Tipsport extraliga, 15. kolo: BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera | Foto: Jan Pavlíček

Ani tentokrát to neklaplo. Hokejisté Mladé Boleslavi se sice proti pátečnímu debaklu od Liberce minimálně herně zlepšili, ale v neděli zapsali na své konto další porážku.

Když už se zdálo, že zápas s Vítkovicemi půjde za stavu 2:2 do prodloužení, přidal třetí gól hostů 66 vteřin před koncem jejich kapitán Dominik Lakatoš, a zařídil jim tak výhru 3:2. Bruslaři tak zůstávají na posledním místě extraligové tabulky, jenom se zvýšila jejich ztráta na třinácté místo.

„Řeknu to na rovinu – dneska to byla normální plácaná. S hokejem se to moc nepotkalo. Pár akcí se trošku podobalo hokeji. Ale my máme tři body, pro které jsme přijeli a je jedno, jak jsme k nim došli. Potřebovali jsme tady zvítězit, a to se nám povedlo. V naší situaci se radujeme i z maličkostí,“ řekl po zápase autor vítězného gólu Dominik Lakatoš.

„Není to poprvé, co jsme dostali gól během posledních dvou minut. Stále se to opakuje a je to pořád dokola. Nejsme zodpovědní ve hře na konci zápasu. I kdybychom měli ten pus sežrat, tak ho musíme dostat ven ze třetiny. To ale neděláme a pak jsme za to potrestaní,“ posteskl si asistent trenéra Kalouse Václav Pletka. Podle slov sportovního manažera Martina Ševce se vedení klubu situací ohledně realizačního týmu v posledních dnech intenzivně zabývá, o žádných konkrétních změnách však zatím rozhodnuto není.

Boleslav zaskočila Spartu! Mistra porazila jako první

Právě Ševc během zápasu zaskočil na pozici asistenta trenéra po odstoupivším Petru Hakenovi. Ani jeho přítomnost na střídačce však k výhře nevedla.

Do vedení v zápase šli jako první právě domácí, když únik tří útočníků proti jednomu obránci vzal na sebe slovenský útočník Pavol Skalický, a díky přesné střele si připsal první vstřelenou branku po svém letním návratu do extraligy. Vyrovnání přišlo ve 12. minutě když za záda boleslavského brankáře Novotného proletěl puk po Raskobově střele od modré. Otočení skóre ještě do přestávky mohl hostům zajistit Krieger, ale v úniku trefil jenom Novotného beton.

Na další gól se pak čekalo až do poslední minuty druhé třetiny. Novotného, za jehož podrážení hráli domácí v oslabení, překonal v přesilové hře z dorážky Peter Krieger.

Boleslav se vrátila do zápasu vyrovnávacím gólem ve třetí minutě třetí třetiny, když se prosadil obránce Martin Pláněk. Definitivní rozhodnutí přišlo 66 vteřin před koncem, když se střelou z levého kruhu prosadil hostující Dominik Lakatoš.

Bruslaři mají další šanci na zisk bodů už v úterý, kdy přivítají opět na domácím ledě tým Hradce Králové.

BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 2:3

Branky a nahrávky: 5. Skalický (Bernad, Lantoši), 43. Pláněk (Malát) – 12. Raskob (Mueller, Kalus), 40. Krieger (Percy, Chlán), 59. Lakatoš (Raskob, Mikuš). Rozhodčí: Ondráček, Stano – Kajínek, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2479.

Boleslav: Novotný – Osburn, Pyrochta, R. Jeřábek, Jánošík, Pláněk, Bernad, Čech – Skalický, Suchý, Šmerha – Rohdin, Lantoši, Malát – J. Stránský, Roman, Dvořáček – Gardoň, Závora.

Vítkovice: Machovský – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Gewiese, Zeleňák – Mueller, Chlán, Rob. Bukarts – Lakatoš, Krieger, Půček – Kalus, Přibyl, Fridrich – Vehovský, Krejsa, Lednický.

