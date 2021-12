„Do zápasu jsme vstoupili špatně, vůbec jsme hlavou nebyli připravení na utkání. Liberec šel zaslouženě do vedení a od toho se pak odvíjel celý zápas. Vůbec jsme to nebyli my. Už je to letos po několikáté a vůbec se nám to nelíbí. Musíme udělat nějaké kroky, aby se to otočilo, protože to nenecháme jenom tak být," zlobil se po zápase domácí kouč Pavel Patera.

Boleslavi k bodům nepomohla ani kuriózní branka kapitána Martina Ševce. Běžela 25. minuta zápasu, stav byl 1:2 a Boleslav hrála přesilovku. Navíc byl signalizovaný další trest pro Tygry. Domácí kapitán Martin Ševc vystřelil puk ve snaze poslat hosty co nejdříve do tří z vlastního pásma na branku a ten k překvapení všech skončil až v síti. "Já jsem nejdřív myslel, že ten puk poletí na zakázané uvolnění, ale pak to tam nějak skočilo a přes ruku my to propadlo do branky. Samozřejmě je to moje chyba, tohle se mi stát nesmí, ale jsem strašně rád, že jsme vyhráli a máme tři body," komentoval nešťastný moment brankář Liberece Petr Kváča.

Liberec si opět vzal své vedení zpět, opět to bylo v přesilovce, kterou tentokrát využil Adam Najman. Srovnat mohl jeho bratr Ondřej, ale samostatný únik na Kváču zakončil vedle branky. Na rozdíl dvou branek odskočili hosté ve 35. minutě, když špatnou rozehrávku Bruslařů v obranném pásmu využil další přesnou střelou na Růžičku Vlach a v domácí brance se střídali brankáři. Slovinec Krošelj se poprvé zapotil minutu před koncem druhé části hry, když čelil úniku Jakuba Klepiše, který ale mířil jenom do betonu.

Nejblíže snížení byl ve třetí třetině ve 49. minutě Tomáš Pospíšil, ale číhajíc na zadní tyči nedokázal puk do branky vkleče uklidit. Kontaktní gól přišel až šest minut před koncem, když se potřetí v zápase prosadila druhá formace Boleslavi, konkrétně pak Pavel Kousal. Závěrečný tlak Boleslavi okořeněný ještě jednou přesilovkou už ale další gól nepřinesl.

„Zápas se mi hodnotí dobře, vyhráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři. Myslím, že jsme odehráli dobré utkání od první do poslední minuty. Soupeři jsme se vyrovnali v pohybu, dobře jsme forčekovali a pomohly nám speciální týmy ať už přesilovky, tak i oslabení. Dobrý výkon podpořený výhrou. Jsme rádi, ale práce pokračuje dál,“ zhodnotil zápas kouč hostů Patrik Augusta.

Domácí Pavel Patera jenom dodal: „Liberec zaslouženě vyhrál, my jsme celý zápas tahali za kratší konec.“ Šanci na nápravu budou mít jeho svěřenci už ve čtvrtek, když opět na domácím ledě přivítají Vítkovice.

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 3:4

Branky a nahrávky: 21. O. Najman (P. Kousal, Pláněk), 25. Ševc (O. Najman, P. Kousal), 54. P. Kousal (O. Najman, Kantner) - 3. Klapka (Rychlovský, Štibingr), 24. Birner (Klepiš, Rosandič), 29. A. Najman (Rosandič, Vlach), 35. Vlach. Rozhodčí: Šír, Micka – Ondráček, Gerát. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 976.

Boleslav: J. Růžička (35. Krošelj) – Ševc, Pýcha, Pláněk, Bernad, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík – Šťastný, Fořt, Kelemen – P. Kousal, O. Najman, Kantner – T. Pospíšil, Claireaux, Kotala – J. Stránský, Bičevskis, Lunter.

Liberec: Kváča – Štibingr, Vitásek, Ivan, Rosandič, Kolmann, Derner, Aubrecht – Zachar, Klepiš, Birner – Faško-Rudáš, Gríger, Ordoš – Klapka, Jelínek, Vlach – Šír, A. Najman, Rychlovský.