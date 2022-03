V první třetině to byl v Boleslavi spíše úporný hokej. Oba celky sice vyprodukovaly dohromady 18 střel, ale nebezpečné příliš nebyly. Do vedení mohli jít hosté paradoxně v oslabení, když domácím obráncům ujel specialista na góly v početní nevýhodě Tomáš Vondráček, ale slovinský brankář Krošelj si připsal úspěšný zákrok. Na druhé straně jeli dva na jednoho Eberle s Flynnem, ale ani jednomu z nich se nepodařilo skóre otevřít.

„Bylo to vyrovnané a bojovné utkání z obou stran. V první třetině to bylo o tom, jestli dá někdo první gól nebo nedá. Domácí měli o trošku více příležitostí,“ hlásil po zápase hostující kouč Tomáš Mariška.

Zajímavé věci se začaly dít až v polovině zápasu. Hosté zatopili pod kotlem a během jedné minuty si připravili hned tři skvělé příležitosti. Z následného závaru pak vyústilo vyloučení Fillmana a v první varské přesilovce otevřel skóre hostující Tomáš Rachůnek. Vedoucí gól Varů jakoby probudil domácí ze spánku a ti dokázali ještě do přestávky skóre otočit. A to díky dvěma trefám obránců od modré – nejprve vyrovnal dělovkou v přesilovce kapitán Martin Ševc, následně jej dokázal napodobit jeho jmenovec Pláněk.

„Jsem rád, že jsme byli schopni se v polovině zápasu dostat zpět do hry poté, co jsme inkasovali,“ konstatoval za domácí střídačku Petr Haken. Klíčové momenty viděl stejně i jeho protějšek Tomáš Mariška: „Ve druhé třetině jsme se zlepšili a začali jsme mít navrch, vytvořili jsme si několik šancí a vstřelili jsme první branku. Utkání se ale pro nás zlomilo po vyloučení, kdy jsme ztratili koncentraci, dostali jsme dvě rychlé branky za sebou a vrátili jsme Boleslav do hry.“

Hosté se dočkali vyrovnání v úvodu třetí třetiny – Michal Plutnar nahodil od mantinelu z téměř nulového úhlu kotouč na branku a ten Krošeljovi propadl až za záda. Rozhodnutí přišlo čtyři minuty před koncem. V ní nejprve neproměnil obrovskou šanci na zadní tyči číhající varský Vondráček, aby zápas rozhodl z protiútoku přesnou střelou do horního růžku Oscar Flynn.

„Škoda několika špatných rozhodnutí ve třetí třetině, kdy jsme o zápas naopak mohli přijít. Jsme jenom rádi, že jsme v závěru výhru překlopili na svou stranu,“ dodal Petr Haken.

Boleslav se díky tříbodovému zisku velmi výrazně přiblížila jistotě účasti ve vyřazovacích bojích. Definitivně ji může stvrdit v pátečním zápase v Chomutově, kde Bruslaře přivítá Kladno.

BK Mladá Boleslav – HC Energie Karlovy Vary 3:2

Branky a nahrávky: 32. Ševc (Pláněk, Fořt), 35. Pláněk (Flynn), 56. Flynn – 30. T. Rachůnek (Mikúš, Flek). Rozhodčí: Pražák, Vrba – Gerát, Hynek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 900.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Jánošík, Fillman – Šťastný, Kotala, Lunter – Eberle, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Raška – J. Stránský, Bičevskis, Grim.

Karlovy Vary: Lukeš – Plutnar, Rohan, Parkkonen, Dlapa, Pulpán, Mikyska, Benda – Flek, Mikúš, T. Rachůnek – Vondráček, Hladonik, Beránek – Kohout, Černoch, Koblasa – Osmík, Jiskra, Kulich.