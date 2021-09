Kouč Boleslavi Radim Rulík byl rád, že se týmu povedl začátek. „Měli jsme lepší pohyb než v předcházejících utkáních venku. Ve druhé třetině jsme se dostali pod tlak, ale klíčové bylo, že jsme inkasovali jen jeden gól. Navíc se nám povedlo odjeta dát čtvrtou branku. Ve třetí třetině už jsme byli zodpovědnější a dotáhli zápas do vítězného konce.“

„My jsme dnes neměli detaily. Druhý gólman Strmeň je součástí týmu, proto jsme mu dali šanci ve třetí třetině (místo Hrachoviny). Někdy mužstvo takové momenty nakopnou. Michal Vondrka je v péči lékařů. Uvidíme, jak to s tím bude,“ komentoval zranění ex-boleslavské opory.

