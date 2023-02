Liberec vstoupil do vyrovnaného derby skvěle, když už po třech minutách vystřelil vedení Kolmann. V sedmnácté minutě bylo pro Tygry ještě veseleji, když je poslal s dvougólovým náskokem do šaten Filippi. Boleslaváci se probudili až po polovině zápasu, kdy za ně snižoval Fořt. Na to dokázali domácí odpovědět Flynnem.

Jenže soupeře to nepoložilo a hosté do konce třetiny dvěma góly srovnali. Poslední třetina přetahovanou nerozřešila a tak přišlo na řadu prodloužení, když druhý bod vystřelil Tygrům zkušený Birner.

Očima trenérů

Patrik Augusta, Liberec: Nám se povedla první třetina, odskočili jsme soupeři na 2:0. Líbilo se mi, jak jsme hráli. Byli aktivní a byli jsme dřív na každém odraženému kotouči. Ve druhé třetině, i když jsme chtěli pokračovat v této hře, tak jsme si zbytečně zkomplikovali život takticky, kdy jsme měli závary u nich v pásmu a pak naši vyšťavení hráči museli jet zpátky do našeho. A zase se u nás zavařila Boleslav a podařilo se jí vyrovnat. Třetí třetina byla těžká, bylo to kdo s koho. Myslím si, že první půlku byla lepší Boleslav, protože my jsme z toho direktu třetího gólu byli ještě opaření a trochu jsme se z toho dostávali. Druhých deset minut jsme měli větší tlak a šance my. Potom se nám podařilo vstřelit gól v prodloužení a jsme rádi za vítězství.

Petr Haken, Mladá Boleslav: Musím říct, že po té první třetině jsme za bod rádi, ale v druhé a třetí třetině jsme byli rovnocenným soupeřem, měli jsme situace, kdy jsme Liberec přehrávali. Zato první třetina byla z naší strany špatná, skoro jsme nestříleli a domácí byli pohyblivější, určitě víc chtěli a bylo to vidět i na výsledku. Myslím si, že jsme mohli získat ty body i dva.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC – BK MLADÁ BOLESLAV 4:3 PP (2:0, 1:3, 0:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 3. Kolmann (Vlach), 17. Filippi (Birner, Vlach), 35. Flynn (Balinskis, A. Najman), 62. Birner (Balinskis) – 32. Fořt (Přibyl, Šťastný), 38. Šťastný (Fořt), 40. Malát.

Rozhodčí: Úlehla, Sýkora – Brejcha, Lhotský. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:1. Diváci: 6 732.

Liberec: Kváča – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner, Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek, Rychlovský – Vlach, Šír, Dlouhý. Trenéři: P. Augusta, Kudrna a Jiruš.

Boleslav: Krošelj – Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Pýcha, Čech, Pláněk, Štich – Söderlund, O. Najman, Lantoši – J. Stránský, Bičevskis, Šťastný – Přibyl, Malát, Kelly Klíma – Lunter, Fořt, Dvořáček. Trenéři: Kalous, Haken a Pletka.