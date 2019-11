V loňské sezoně skončily obě návštěvy hokejistů Olomouce na mladoboleslavském ledě exportem bodů na Hanou. Bruslaři k tomu ještě dvakrát prohráli i na ledě Kohoutů. A další statistika říkala, že za tři body doma Boleslav proti Hanákům nevyhrála už šest zápasů v řadě.

Všechny tyto statistiky ale Bruslaři letos boří. Ve druhém kole si odvezli z Hané dva body za výhru v prodloužení a hned první letošní návštěva ve městě automobilů skončila pro Moru neslavně. Bruslaři si se svým soupeřem poradili nakonec poměrně hladce po výsledku 5:1.

Hned úvod zápasu ale vyzníval v koloritu loňské sezony. Hosté šli totiž do vedení už po minutě a dvaceti vteřinách, když chybnou rozehrávku jednoho z obránců zachytil Marek Hecl a předložil puk před branku nekrytému Vojtěchu Tomečkovi, který otevřel skóre. Bruslaři ale dokázali vyrovnat ještě do přestávky – Michal Vondrka si po střeleckém pokusu Pavola Skalického našel volný puk a ve 14. minutě srovnal na 1:1.

Ve druhé třetině domácí skóre zápasu překlopili. V přesilovce se dostal puk až na levý kruh k Janu Stránskému, který ho nekompromisně uklidil do víka Lukášovy branky. Zbytek zápasu už patřil Boleslavi. Ve třetí třetině se podruhé v zápase prosadil domácí kapitán Vondrka, který si opět po závaru našel volný puk. Bruslaři byli v laufu. Další gól přidal Martin Ševc a na konečných 5:1 upravil druhou využitou přesilovkou Pavol Skalický.

„Sice jsme v zápase vedli 1:0, ale Boleslav byla lepší, silnější v soubojích, měla víc šancí a dopředu byla kvalitnější. Bylo to ale dlouho jenom o gól, takže jsme mohli, ale nebylo to ono. Dostali jsme ale prakticky tři góly v oslabení,“ hlásil po zápase hostující kouč Jan Tomajko. Domácí Pavel Patera jej doplnil v podobném duchu: „První třetina byla vyrovnaná a tomu odpovídal i stav. Od druhé už jsme byli lepší, ale pořád to bylo jenom 2:1 a mohlo se stát cokoliv. My jsme ale pak zvládli jak přesilovky, tak oslabení a to nakonec rozhodlo.“

Bruslaře čeká v pátek zápas na ledě brněnské Komety a hned v sobotu vyzvou doma dalšího statisticky neoblíbeného soupeře, a sice Liberec.

BK Mladá Boleslav – HC Olomouc 5:1

Branky a nahrávky 14. Vondrka (Skalický, Zbořil), 34. J. Stránský (R. Zohorna, Flynn), 48. Vondrka (Najman), 51. Ševc (Zbořil), 52. Skalický (Cienciala, Ševc) - 2. Tomeček (Hecl). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3129.

oleslav: Krošelj – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillmann, Dlapa, Pláněk, Klikorka – Vondrka, Zbořil, Skalický – Klepiš, Cienciala, R. Zohorna – J. Stránský, Bicevskis, L. Pabiška – Kousal, Najman, Flynn.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Vyrůbalík, Škůrek, Švrček, Dujsík – Irgl, Nahodil, Burian – Tomeček, Klimek, Hecl – Skladaný, Kolouch, Olesz – Kořenek, Handl, Valenta.