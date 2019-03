„Chci říct, že mám ke Zlínu jako týmu i klubu obrovský respekt. Série proběhla férově. Myslím, že jsme byli šťastnější, v tomhle zápase jsme dali o nějaký ten gól víc. Mohlo ale postoupit kterékoli mužstvo,“ řekl po zápase trenér Boleslavi Miloslav Hořava.

Jeho tým v úvodních minutách nevyužil několik šancí. Mimo pálili Skalický a Pláněk, do prázdné nezakončil Látal, Klepiš zblízka orazítkoval břevno. Neproduktivitu Bruslařů potrestali hosté z brejku tří proti jednomu. Sedláček nahrál před branku Zdeňku Okálovi, který bruslí dotlačil puk za čáru. V oslabení potom ujel Žejdl, místo nahrávky na Vondrku ale volil střelu a minul. Po první třetině vedli Zlínští 1:0.

„Zase to byl vyrovnaný zápas. Myslím, že to byl dobrý hokej z obou stran, maximální nasazení, dost gólových příležitostí. Myslím, že se to muselo líbit. Klobouk dolů před všemi hráči, kteří se toho účastnili,“ hodnotil utkání kouč Zlína Robert Svoboda.

Vyrovnání na 1:1 zařídil ve druhé části Radim Zohorna. Po Musilově nahrávce střílel do beka, načež bekhendem zasunul odražený puk za Kašíka. V polovině utkání se domácí radovali podruhé. Ondřej Dlapa napřáhl od modré a trefil přesně na přední tyč. Kašík toho přes vlastního beka moc neviděl. Růžička v posledních pěti minutách druhé části svými zákroky třikrát zachránil domácí tým, po čtyřiceti minutách vedla Boleslav 2:1.

„V první třetině jsme měli vedení, ve druhé třetině to domácí otočili. Pak jsme se snažili udělat cokoliv včetně power play, ale Růža už tam nic nepustil,“ chválil domácího brankáře zlínský kouč Svoboda.

Právě při power play se do prázdné branky po sólovém úniku trefil David Šťastný, to byl gól na 4:1. Předtím ještě v přesilovce Vondrka nahrál zprava na zadní tyč Lukáši Žejdlovi, který zblízka zvedl puk pod břevno. Ke konci zápasu nechyběly emoce, byl to zápas play off se vším všudy.

Vítězní Bruslaři postupují mezi nejlepších osm týmů a čeká je derby s Libercem. Ve středu a čtvrtek se hraje v Liberci, v neděli a pondělí na boleslavském ledě.

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 22. R. Zohorna (P. Musil, Kovačevič), 31. Dlapa (P. Kousal), 49. Žejdl (Vondrka, Skalický), 58. Šťastný - 13. Okál (Sedláček, Krejčík). Rozhodčí: Hribik, Pešina – Frodl, Komárek. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3924.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pláněk, Dlapa, Němeček, Kurka, Bernad, Kovačevič – Vondrka, Klepiš, Skalický – Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Zohorna – Kousal, Najman, Flynn.

Zlín: Kašík – Žižka, Freibergs, M. Novotný, Nosek, Ferenc, Řezníček – Kubiš (C), Fořt (A), Dufek – Herman, Honejsek, Šlahař – Okál, P. Sedláček, L. Krejčík – E. Kulda, Popelka, Š. Kratochvil.

Michal Konvalina