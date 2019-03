Boleslav bez nemocného tahouna Vondrky sice nezačala ideálně, po brzkém faulu Zohorny se musela bránit v oslabení, ale povedlo se, a když Růžička zastavil holí šikovné Kubišovo obkroužení brány, začala hrozit vepředu. Oskar Flynn ještě v nájezdu dvou na jednoho trefil Kašákův konec hole. Pak už Pacovský v přesilovce z rohu nabil na brankovišti zaparkovanému Žejdlovi, který přes stínovou obranu Valenty otevřel skóre a oslavil tak podpis nové smlouvy s Bolkou na dva roky.

„Počítali jsme s tím, že Zlínští budou hrát zezadu, ale je asi dobře, že to trochu otevřeli,“ komentoval první část pro televizi O2 Lukáš Žejdl a dodal, že si borci v boleslavské kabině slíbili, že v jaké pohodě končili základní část, tak chtějí začít i předkolo.

A ve druhé třetině ukázali, že to myslí vážně. Zlín prakticky celých dvacet minut nepustili do svého pásma, jasně diktovali tempo hry, bruslili jak Sáblíková s Erbanovou dohromady a postupně vršili šance. Gól ale dali hodně šťastný, když Žejdl těsně po skončení přesilovky nachytal zpoza brány cíleně Kašíka, který si srazil puk do vlastní brány. Jinak ale svůj tým udržel ve hře.

Zlepšení sliboval Antonín Honejsek, který měl jedinou větší šanci hostů, když pláchl v oslabení. „Nechodí nám nohy, oni lépe bruslí. U nás má jeden hráč puk a ostatní se dívají. Možná je to nervozitou, ale ve třetí třetině to změníme. Základem je dát gól,“ burcoval Honejsek a jeho tým, který měl po čtyřiceti minutách jen osm střel na bránu, se skutečně do posledního dějství zlepšil.

Velkou šanci chytil se štěstím Okálovi Růžička, toho po chvíli zkusil rozhodit ostrým nájezdem Freibergs a poprvé byly v akci také pěsti. Brzy poté bylo ale rozhodnuto. Boleslav využila několika oken povolené obrany Zlína a Žejdl po ideální přihrávce Zohorny nedal Kašíkovi bekhendovým blafákem naději.

Boleslav pak zápas dohrála v naprosté pohodě, dál držela opratě pevně v rukou a nevadilo jí ani Freibergsovo snížení 22 vteřin před koncem, i když brankáře Růžičku zkažený shutout v jeho play offové premiéře trochu zamrzel.

Asistent boleslavského kouče Pavel Patera si nemyslel, že by výhra jeho týmu byla snadná. „Nám se to snadné nezdálo, hlavně první třetina byla hodně vyrovnaná. Nám v ní hodně pomohl gól Lukáše Žejdla, protože klidně mohl vést po několika přečísleních Zlín. Podržel nás gólman, a když jsme dali druhý gól, tak jsme se uklidnili a bylo to lepší,“ mínil Patera a pochválil i Lukáše Žejdla: „Jsme rádi, že mu to tam napadalo a snad mu to půjde i dál.“

BK Mladá Boleslav – PSG Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Žejdl (Pacovský, Kotvan), 31. Žejdl (Pacovský, Kotvan), 47. Žejdl (R. Zohorna) 60. Freibergs (Nosek). Rozhodčí: Hribik, Bejček – Kis, Klouček. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváků: 3721.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Bernad, Pláněk, Němeček, Kurka, Kotvan, Kovačevič, Dlapa – Skalický, Klepiš, Pacovský – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal.

Zlín: Kašík – Freibergs, Nosek, Valenta, Gazda, Zbořil, Ferenc, M. Novotný – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál – E. Kulda, Popelka, L. Krejčík.