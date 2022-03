Bruslaři vedli v prvním domácím zápase už 2:0, ale Plzeňané ve druhé třetině nejprve snížili, aby sedm minut před koncem skóre otočili ve svůj prospěch. Boleslav ale nesložila zbraně a během šedesáti tří vteřin si vzala vedení zpět.

Od prvních minut zápasu bylo v Boleslavi znát, že se jedná o zápas v rámci vyřazovacích bojů. Ještě před úvodním buly se do sebe málem pustili Stránský s Langem, během zápasu si pak soupeři nedarovali ani píď ledu. Do vedení v zápase šli domácí hokejisté. Za vyhozeným pukem se rozjel Najman, u mantinelu se dostal před jednoho z hostujících obránců a dostal puk až před Pavláta, kde se důrazem nadvakrát prosadil Jan Eberle. Za hosty mohl odpovědět Petr Kodýtek, ale svůj únik zakončil jenom do Krošeljovy výstroje.

PODÍVEJTE SE: Tepličtí Huskies hráli doma přátelsky s Benátkami

Po sedmi minutách druhé třetiny bylo v boleslavské Ško-Energo Areně ještě veseleji. To když se puk dostal po sražené Šťastného střele až k ex-plzeňskému Matyáši Kantnerovi, který jej z nulového úhlu dostal odrazem o hostujícího brankáře dostal až za jeho záda. Mladoboleslavskou extázi však ještě stihli Plzeňané do druhé přestávky přibrzdit – ve 34. minutě se objevil puk až na hokejce Gustafa Thorella a ten dokázal napodobit Kantnera a snížil na 1:2.

Hosté ve třetí třetině skóre otočili na svou stranu. Nejprve vyrovnal v přesilovce Michal Bulíř a přesně sedm minut před koncem poslal hosty do vedení Lang. Boleslav se ale nevzdala. „Na střídačce bylo strašně živo. My jsme kluky jenom dál hecovali,“ nepropadal panice domácí kouč Radim Rulík. Nejprve srovnal svým třetím gólem v sérii Miloš Kelemen, když se puk odrazil šťastně od helmy jednoho z obránců a o Pavlátova záda se dostal až do branky a za 63 vteřin vstřelil vítěznou branku svým druhým zářezem večera Kantner. Dvougólovým střelcem se pak stal i Miloš Kelemen, který se trefil do prázdné branky přes celé hřiště.

„Měli jsme dobrou první třetinu, dobře jsme bruslili, byli jsme aktivní, ale v závěru nás zabrzdili tři vyloučení. Soupeř se během šesti minut našeho oslabení zvedl… Nakonec mi nezbývá než konstatovat, že jsme odehráli dobré utkání se špatným koncem,“ řekl k zápasu hostující kouč Václav Baďouček.

Boleslavský trenér Radim Rulík pak ještě dodal: „Zápas byl vyrovnaný, bojovný s obrovským nasazením z obou stran. Hráči nechali na ledě úplně všechno. A my jsme byli šťastnější. Ve třetině to nebylo příjemné, když Plzeň překlopila skóre na svou stranu, ale my jsme do závěru dali všechno.“

BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 5:3

Branky a nahrávky: 7. Eberle (O. Najman), 27. Kantner (Šťastný, Lintuniemi), 56. Kelemen (Fořt), 57. Kantner (Jánošík, Pláněk), 60. Kelemen – 34. G. Thorell (Blomstrand), 50. Bulíř (Čerešňák, Blomstrand), 54. M. Lang (Dzierkals, Budík). Rozhodčí: Šír, Lacina – Komárek, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 2983.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi – Šťastný, Kotala, Kantner – Eberle, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, Bičevskis, Grim.

Plzeň: Pavlát – Čerešňák, Kaňák, Hamšík, Graňák, Kvasnička, Budík, Malák – Dzierkais, Kodýtek, M. Lang – Schleiss, Bulíř, Suchý – Dufek, G. Thorell, Blomstrand – Dvořák, F. Přikryl, Malát.