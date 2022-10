Za dva týdny to bude pět let, kdy hokejisté brněnské Komety naposledy vyhráli na ledě mladoboleslavské Ško-Energo Areny. V nedělním 9. kole extraligy měli nakročeno k prolomení této série.

Když se v čase 27:19 trefil po návratu z trestné lavice mladíček Šalé, vedla Kometa v Boleslavi už 2:0. Za čtrnáct vteřin ale snížil svou první brankou v mladoboleslavském dresu obránce Radek Jeřábek, a nastartoval tak cestu Bruslařů za skvělým obratem.

Zdroj: Jaroslav Bílek

Domácí se dočkali vyrovnání ve 46. minutě, když byl u odraženého puku po Pýchově střele jako první Pavel Kousal a bylo to 2:2. Boleslav pak byla aktivnější, a nakonec byla odměněna dvě a půl minuty před koncem. Ve své druhé přesilovce večera napřáhl Pavel Kousal a svou ranou zlomil hůl obránci Kučeříkovi, který tak nechtěně ztečoval puk za záda vlastního brankáře. Nakonec šlo o branku vítěznou, neboť domácí v závěru ustáli i zesílenou přesilovku Brna šesti hráčů proti čtyřem.

Pro Radima Šimka byla NHL v Praze dalším velkým zážitek kariéry

„Přijeli jsme s jasným záměrem ustát první třetinu. To se nám podařilo. Domácí hráli ve čtvrtek těžké utkání, my v pátek. Když už jsme to ve druhé třetině rozjezdili a šli do dvoubrankového vedení, tak jsme si dali vlastní gól. Pak jsme měli ještě další brejky, kdy jsme mohli rozhodnout. Bohužel jsme nedali a ve třetí třetině jsme za to byli potrestání. A nakonec jsme prohráli dalším vlastním gólem tři minuty před koncem. To je trochu kruté. Rozhodla druhá třetina, kdy jsme neodskočili,“ hodnotil zápas hostující kouč Martin Pešout.

Domácí Ladislav Čihák pak řekl: „Chtěli jsme hrát šedesát minut trpělivě, což se nám v minulém zápase s Vary nepodařilo. I přesto, že jsme prohrávali o dva góly, tak tým ukázal, že dokáže otáčet zápasy.“ A dodal: „Pro nás to bylo důležité z toho hlediska, že jsme byli prostě trpělivější. Kometa byla rozjetá, předtím třikrát vyhrála. A vyhrát s takto těžkým soupeřem, navíc po obratu, je dobrá zpráva do kabiny pro kluky, že se musí hrát do poslední minuty a vteřiny. Dneska jsme to odmakali.“

BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno 3:2

Branky a nahrávky: 28. Jeřábek (Šťastný), 46. P. Kousal (Pýcha, O. Najman), 58. P. Kousal (Pýcha, Aberg) – 22. Strömberg (Koblížek, Sallinen), 28. Šalé (Kollár, A. Zbořil). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Kajínek, Lučan. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 2597.

Boleslav: Novotný – Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jeřábek, Stříteský, Jánošík, Štich – Aberg, Lantoši, Šťastný – J. Stránský, Fořt, Lunter – P. Kousal, O. Najman, Šmerha – Eberle, Bičevskis, Kantner.

Brno: Furch – Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Hrbas, Gulaši – Horký, P. Holík, Flek – Koblížek, Strömberg, Sallinen – Šalé, A. Zbořil, Kollár – Vincour, Malý, Dufek – Kratochvíl.

Foto: Bratři stříleli do různých sítí, Pěčice braly po divokém závěru bod