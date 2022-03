Byli to ale domácí, vědomi si důležitosti okamžiku, kdo měl raketový vstup do zápasu, a z úvodního tlaku vytěžil už ve čtvrté minutě vedoucí branku ex-boleslavský Jakub Orsava. Hosté dokázali ještě do první přestávky srovnat. A to v disciplíně, ve které zrovna dvakrát neexcelují – první přesilovou hru zápasu využil Jan Stránský.

Ve vyrovnané druhé periodě měly své šance oba celky. V jejím závěru se nejprve v dobré pozici neprosadil boleslavský Fořt, aby o chvíli později udeřilo na druhé straně. Jordann Perret pronikl až před branku, kde ještě předložil puk Jerglovi, který nekompromisní dělovkou vrátil Mountfieldu vedení.

Bruslaři se dočkali vyrovnání ve 47. minutě, když využili dlouhého zámku v útočné třetině a srážky dvou domácích hráčů k povedené kombinaci, na jejímž konci byl Ondřej Najman. A o chvíli bylo v sektoru hostujících fanoušků ještě veseleji, když se za obranou zjevil Oscar Flynn a svůj blafák dotáhl ke zdárnému konci.

Domácí tři minuty před koncem dostali výhodu přesilové hry a tu zesílili odvoláním brankáře Novotného. Ovoce za risk sklidili v čase 57:52, když na 3:3 srovnal Nikita Ščerbak.

Zápas pak rozhodl v 68. minutě Miloš Kelemen, který šikovně tečoval Ševcovu střelu.

„Očekávali jsme, že Hradec na nás nastoupí, a to se stalo. Úvod byl ale v jeho režii. Po inkasovaném gólu se to začalo srovnávat a my jsme strašně rádi, že se nám podařil obrat v zápase,“ hodnotil utkání po jeho konci trenér Boleslavi Radim Rulík. „Když už to vypadalo strašně nadějně, tak jsme šli do čtyř a Hradec v šesti vyrovnal. Síly Hradce v této činnosti je obrovská a to potvrdili. Pro nás bylo klíčové, že přišla přestávka a my jsme se srovnali. V prodloužení jsme pak byli šťastnější,“ dodal ještě boleslavský kouč.

Jeho protějšek z Hradce Králové Tomáš Martinec poté řekl: „Chtěl bych pogratulovat Boleslavi. Vyhrála čtyři zápasy a zaslouženě postupuje dál. Byl to opět vyrovnaný zápas a Boleslavi opět chytal výborně brankář. My jsme bojovali, rvali jsme se do poslední vteřiny. Ale na nás se opět projevila velká nervozita.“

Mountfield Hradec Králové – BK Mladá Boleslav 3:4 pp

Branky a nahrávky: 4. Orsava (Koukal, Cingel), 37. Jergl (Perret, Kevin Klíma), 58. Ščerbak (Orsava, Jergl) – 17. J. Stránský (P. Kousal, O. Najman), 47. O. Najman (Pláněk, Jánošík), 50. Flynn (Šťastný, Pláněk), 68. Kelemen (Ševc). Rozhodčí: Mrkva, Kika – Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 5323.

Mountfield: Novotný – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Kalina, McCormack, Jank – Oksanen, Lev, Smoleňák – Jergl, Kevin Klíma, Perret – Kelly Klíma, Lalancette, Ščerbak – Orsava, Koukal, Cingel – Miškář.

Boleslav: Krošelj – Ševc, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Fillman, Lintuniemi, Bernad – Šťastný, Bičevskis, Kotala – P. Kousal, O. Najman, Flynn – Kelemen, Fořt, Lunter – J. Stránský, T. Knotek, Eberle.