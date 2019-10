Pohled na aktuální extraligovou tabulku je pro hokejisty i fanoušky Mladé Boleslavi velmi příjemný. Jméno jejich klubu totiž figuruje po sedmi kolech na prvním místě celé tabulky. O skóre před Třincem. Dopomohla jim k tomu domácí vysoká výhra nad Litvínovem v poměru 5:1. A o všechny branky se postaraly třetí a čtvrtá formace.

Přitom v první dvacetiminutovce branka nepadla. Nejblíže jí byl domácí Oskar Flynn, ale v samostatném úniku trefil jenom tyčku. „Do zápasu jsme nevstoupili dobře, nehráli jsme poctivý hokej. Litvínov měl daleko více příležitostí, ale díky gólmanovi to bylo 0:0,“ komentoval první třetinu domácí kouč Pavel Patera.

Bruslaři si ale všechnu parádu schovali na druhou periodu. Skóre zápasu otevřel Pavel Kousal. Hned vzápětí mohl srovnat skóre Richard Jarůšek, ale svůj nájezd z levé strany nasměroval jenom do výstroje Jana Růžičky. Poté se s pukem po levém mantinelu prosmýkl Radim Zohorna, dojel až před branku, kde práci dokončil pohotovou dorážkou na 2:0 Jan Stránský. Bruslaři byli při chuti a byl to opět čtvrtý útok domácích, kdo posunul skóre, konkrétně pak Oskar Flynn. Ještě v téže minutě ujeli Skalický se Zohornou osamoceni na Januse a brankáře hostů si náležitě vychutnali – 4:0. Třetina hrůzy pro hosty ale pokračovala. Když se z dalšího útoku trefil obránce Hrbas, bylo to už o pět branek.

„Ve druhé jsme předvedli absolutní kolaps, nebylo to ale poprvé, co se nám to stalo. Musíme se na to podívat. Když pak ve třetí třetině prohráváme 0:5, tak už to je těžké. Ale není prostě možné dostat v jedné třetině pět gólů,“ drbal si hlavu po zápase lodivod Chemiků Jiří Šlégr. Jeho protějšek (a spoluhráč z Nagana) Pavel Patera byl naopak spokojenější: „Ve druhé třetině jsme byli produktivní a rozhodli jsme tam zápas. Kluci hráli výborně. Třetí třetinu už nemá cenu komentovat. Ale jsem rádi za tři body.“

Právě ve třetí třetině už se zápas spíše dohrával. Jana Růžičku připravil o čisté konto Jakub Petružálek, ke kterému se šťastně odrazil puk od krku jednoho z bránících hráčů.

To ale už nic neměnilo na tom, že Boleslav stráví minimálně noc z pátku na sobotu (kdy hraje také šestnáctibodový Liberec na Kladně) na prvním místě. „Že jsme první? Vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale po sedmi kolech nemá cenu koukat na tabulku. Samozřejmě nás těší, že jsme hned na začátku vysoko, ale nic to zatím neznamená,“ nedělal z aktuální tabulky vědu Pavel Patera.

BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 5:1

Branky a nahrávky 23. Kousal (Flynn, Najman), 29. J. Stránský (R. Zohorna), 35. Flynn (Bernad, Najman), 35. Skalický (R. Zohorna), 37. Hrbas (Skalický, R. Zohorna) – 54. J. Petružálek (Gerhát). Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 3345.

Boleslav: J. Růžička – Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Kurka – L. Pabiška, Žejdl, Šťastný – Klepiš, Zbořil, Vondrka – J. Stránský, R. Zohorna, Skalický – P. Kousal, Najman, Flynn.

Litvínov: Janus (41. Honzík) – Jánošík, Kubát, Říha, Ščotka, Štich, Šesták – Jarůšek, V. Hübl, Lukeš – Myšák, M. Hanzl, Kašpar – Válek, Gerhát, J. Petružálek – Jurčík, Helt, Trávníček.