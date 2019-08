„Samozřejmě rádi vyhráváme, ale až v průběhu sezony se ukáže, jak byla nebo nebyla příprava dobrá,“ nepřeceňuje trenér Bruslařského klubu Pavel Patera dosavadní vítěznou sérii svého týmu.

Za čtvrtým triumfem vykročili domácí hráči rázně. Faul Tomáše Knotka, který ve Varech hostuje právě z Boleslavi, potrestal gólovou dorážkou Pavol Skalický. Nedlouho nato navíc po krásném pasu Pavla Kousala udeřil Oscar Flynn, který si na kruhu srovnal puk a vypustil ho přesně pod břevno.

„Myslím, že do zápasu jsme dobře vstoupili, byl tam pohyb, byla tam komunikace, pomoc hráč hráči. Dá se říct, že tam bylo všechno,“ líbilo se Paterovi, jak jeho svěřenci do zápasu vstoupili. Do šaten tak šli za zaslouženého vedení 2:0.

Ve druhé třetině už jim to tolik neklapalo. „Trochu nás to uspalo, od druhé třetiny už byl na ledě jiný tým. Asi pod vědomí vedení jsme začali hrát složitě a bez pohybu. Soupeř nás za to potrestal, i když jen jedním gólem,“ hodnotil boleslavský kouč prostřední dějství. V něm vyšel domácí celek naprázdno, naopak jednou inkasoval.

Po zakázaném uvolnění Bruslařů zvládli Energetici buly v útočné třetině a Kohout nachystal pozici pro Hlavu, který z levého kruhu po zemi dopravil touš za záda Krošelje.

Slovinský gólman ovšem jinak podal skvělý výkon, pochytal všechny ostatní šance soupeře a vysloužil si od trenéra Středočechů jen slova chvály. „Jako vždy jsme v bráně měli výborného gólmana, ten to podržel,“ vyzdvihl Patera přínos maskovaného muže. I díky němu tak po čtyřiceti minutách Boleslav vedla o jeden gól.

Závěrečná část přinesla šance na obou stranách, z jediného gólu se radovali domácí. „Třetí třetina byla vyrovnaná. Bylo tam to krásné sólo Najmiho (Najmana), a to rozhodlo zápas,“ ocenil v rámci hodnocení poslední dvacetiminutovky Patera třetí branku svého mužstva.

Ondřej Najman převzal puk ve středním pásmu, rozjel se proti třem bránícím hráčům, troufale mezi nimi proskočil a dostal se až před branku. Zakončení se mu sice nevyvedlo ideálně, puk ale proskočil mezírkou ve výstroji karlovarského brankáře a došoural se za čáru.

Bruslaři tak zvládli i čtvrté přípravné utkání a před úvodem sezony je čeká už jen dvojzápas se Spartou. První sehrají zítra v Poděbradech, začátek je opět v 17:00.

Michal KONVALINA