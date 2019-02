„Byl to první dotek s pukem. Je to určitě lepší dát hned gól, než dostat tři rány u mantinelu a nedotknout se puku. Velkou práci udělal Libor Hudáček, který tam puk zavezl. Ten se Honzovi Růžičkovi asi na chvíli ztratil z dohledu, protože mně se zamotal někde pod nohama a vyšlo to," řekl.

O rychlé vedení ale Tygři záhy přišli, když úvodní přesilovku zápasu ve vyrovnání 1:1 přetavil Lukáš Žejdl. Bez změny skóre už pak kvalitní první třetina také skončila. „Myslím, že jsme viděli atraktivní první třetinu, pořád se hrálo, rozhodčí asi jenom čtyřikrát pískli do píšťalky. Vstřelili jsme gól, ale hned jsme v oslabení inkasovali,“ hodnotil úvod utkání hostující kouč Filip Pešán. S ním souhlasil i zástupce domácí střídačky Pavel Patera: „První třetina od nás byla velmi slušná.“

Klíčový zlom ale přišel ve druhé dvacetiminutovce. Hosté se dokázali dvakrát prosadit zásluhou Hudáčka a Valského, čímž nakonec celý zápas rozhodli. „Ve druhé třetině už to byl spíš taktický boj, kde bylo hodně soubojů. Nakonec jsme vyrovnaný zápas přetlačili na svou stranu asi větším důrazem před brankou,“ komentoval prostřední periodu kouč Pešán. Po gólu na 1:2 to na kluky trochu padlo a chyběl nám ve hře takový šmrnc, který bychom tam potřebovali,“ dodal Pavel Patera.

A třetí třetina už posun ve skóre nepřinesla. „Ve třetí třetině jsme prohrávali osobní souboje a vůbec jsme se nedostali do žádného tlaku,“ hlásil Pavel Patera. Boleslav to přeci jenom zkusila se šesti bruslaři v poli, výsledkem ale bylo pouze liberecké razítko do prázdné branky z hole Michala Birnera. „Liberec odehrál svůj standard a ten je hodně vysoký. Dokážou potrestat každou chybu a dopadlo to takto,“ dodal po prohraném zápase kapitán Mladé Boleslavi Michal Vondrka.

Boleslav tak zaznamenala druhou domácí porážku v řadě, a to i přes sympatické výkony jak proti Spartě, tak proti Liberci. „Je to ale o gólech. Na ledě jsme sice nechali všechno, ale máme nula bodů. Navíc za námi se to docela nahušťuje a týmy se na nás lepí, takže konec základní části ještě bude zajímavý. My ale zbraně rozhodně neskládáme,“ burcuje boleslavský kapitán.

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. Žejdl (Klepiš, Kotvan) - 1. Lenc (L. Hudáček, Birner), 30 L. Hudáček (Birner), 37. Valský (Birner, L. Hudáček), 59. Birner. Rozhodčí: Hodek, Lacina – Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 4054.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Vondrka, Klepiš, Skalický – Šťastný, Žejdl, L. Pabiška – M. Látal, P. Musil, R. Pacovský – Kousal, T. Knotek, Flynn.

Liberec: Will – Derner, Stříteský, Šmíd, Hanousek, Ševc, Doherty, Kolman – Lenc, Hudáček, Birner – Ordoš, Jelínek, L. Krenželok – Lakatoš, Redenbach, Valský – Zachar, Vlach, Špaček.