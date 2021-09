Hokejisté Mladé Boleslavi připisují další výhru a drží se na prvním místě české extraligy. Byť z domácího zápasu s předposledním Litvínovem nakonec brali dva body za výhru v nájezdech.

„Od začátku bylo vidět, že oba mužstva jdou do zápasu v úplně jiném rozpoložení. Domácí byli v pohodě, zatímco my jsme přijeli se sérií proher a v první polovině zápasu to bylo vidět. Domácí dobře bruslili a my jsme s tím měli problémy. Nás držel ve hře brankář,“ komentoval zápas po jeho skončení hostující kouč Vladimír Országh. Jeho tým prodloužil sérii porážek z pěti na šest. Byť v Boleslavi brala Cheza alespoň bod.

Domácí kouč Rulík byl s první polovinou zápasu spokojený: „Dvě třetiny jsme nehráli vůbec špatně, přesto že jsme prohrávali. Ale i tak jsme měli hodně šancí a Litvínovu chytal výborně gólman.“ Bruslařům sice herně první perioda vyšla, po gólu veterána Hübla však vedli hosté. To se otočilo v třetině druhé, kdy nejprve vyrovnal Pláněk a vedení dal domácím šikům na brankovišti důrazný Mario Lunter. Do kabin se šlo ale na druhou přestávku za stavu 2:2, když vyrovnal lotyšský bek Balinskis.

„Na konci druhé třetiny jsme dostali gól na 2:2 a nějak nás to poznamenalo, protože třetí třetinu jsme hráli velmi zle. Nakonec jsme to byli my, kdo byl rád, že se šlo do prodloužení,“ řekl kouč Rulík ke třetí třetině, kde hosté přestříleli domácí tým 15:3.

Prodloužení pak patřilo zase domácím, kteří v něm nevyužili přesilovku a zápas musel až do nájezdů. V nich se jako první prosadil Kousal, na jeho gól odpověděl ještě za hosty Estephan. Jako desátý jel domácí David Šťastný a po zákroku gólmana Godly puk nakonec doplachtil až do branky. Gól nakonec ještě zkoumalo video, ale to jenom potvrdilo to, co střelec věděl: „Viděl jsem tu situaci dobře, takže jsem si byl jistý, že gól bude platit.“

Bruslaři tak mají další dva body do sbírky, a i po úterním kole vévodí extraligové tabulce. Další zápas je čeká v pátek, kdy jedou na hradecký led. Doma pak hrají v neděli, kdy od šestnácti hodin hostí Karlovy Vary. Hned v úterý bude následovat poslední domácí zápas skupiny Ligy mistrů proti švýcarskému Curychu.

BK Mladá Boleslav – HC Verva Litvínov 3:2 sn

Branky: 21. Pláněk (Kelemen), 33. Lunter (P. Kousal, Najman), rozhodující nájezd Šťastný - 18. V. Hübl (P. Straka, Lukeš), 39. Balinskis (V. Hübl). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák – Lederer, Rožáněk. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:0. Diváci: 2768.